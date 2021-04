“En la final cociné pésimo”: Max Cabezón recordó su paso por MasterChef Chile en 2016

En el capítulo de este sábado de La Divina Comida, Max Cabezón habló sobre su paso por MasterChef Chile, donde obtuvo el segundo lugar en la competencia.

En conversación con Álvaro Barrientos, Sergi Arola y Juan Pablo Mellado, el cocinero contó que la idea de concursar en el programa de Canal 13 fue de su expolola, no de él, ya que ella le insistió.

“Yo en mi vida había puesto un pie en un canal de televisión, ni había estado familiarizado con la televisión. A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a mi expolola, ella me insistió y me dijo: ‘acabo de ver el comercial de MasterChef, inscríbete en la página’ y yo dije ‘ya, me voy a inscribir’“, recordó.

“Para mi todo se basa en tener una experiencia para contar en un carrete. Yo recién había terminado una pega que no tenía nada que ver con la cocina, solo amateur y de los libros que me leía en mi casa y de ‘San YouTube’ que me enseña todo lo que sé hoy día. De repente empecé a progresar en la competencia y no me di ni cuenta y llegué a la final“, agregó.

“Cuento corto, en la final cociné pésimo”, reveló, asegurando que “el que llega a la final de MasterChef lógicamente no es un chef. Es muy fácil que entres en pánico y que te dé un ataque de nervios, es muy comprensible“.