Una emboscada: Revelan detalles del enfrentamiento a balazos contra Marcianeke y su equipo

Fue un momento terrorífico. Marcianeke y su equipo vivieron un complejo episodio el pasado fin de semana tras actuar en Valdivia.

El cantante, reconocido por Spotify como el artista urbano más exitoso de la plataforma a nivel global, poco ha dicho sobre los hechos.

Sólo compartió algunas historias en su cuenta de Instagram, donde aparecía su auto con tres orificios por impactos de bala. “Cuídense de la envidia”, escribió.

No obstante, más detalles no entregó. Y sólo publicó un registro que luego borró, donde comentó “andan puro tejiéndola. Si ya no quieren que cante más, suéltenla luego en vez de cerrarme las puertas a mis espaldas. Pero acuérdense que fui entero de pana y tiré pa’ arriba a cualquier gente sin pedir nada a cambio, así que pónganse vivos solos, antes que sea tarde y se acabe el Marcianeke por culpa de ustedes”.

¿Qué pasó con Marcianeke?

Por eso, el diario Publimetro se contactó con cercanos al reggaetonero para conocer más detalles de lo ocurrido en el sur.

Así, se calificó el hecho como una “emboscada” contra el intérprete de Dímelo Ma. “El equipo del artista iba en más de un vehículo, pero encabezado por una van que arrendaron. El conductor se percata en la autopista que la camioneta que va delante lo hace muy cerca y muy a su ritmo, lo que le llamó la atención. Sin embargo, decide de igual manera detenerse en el camino para orinar”, revelaron.

Entonces, cuando para “la camioneta se detiene de golpe frente a ellos. Sin embargo, el conductor de la van no alcanza a bajar y acelera, pasando a llevar a uno de los dos sujetos que bajaron para intimidarlo”.

De esta forma, los sujetos empiezan a disparar al motor para tratar de detenerlos, mientras detrás apareció otro vehículo rodeándolos y también lanzando balazos, lo que hizo que se impactaran entre ellos y el staff del cantante pudiera salir el lugar.

Una situación peligrosa que el equipo de Marcianeke no habría querido denunciar más allá por “miedo a represalias” y por no saber si se trataba de un asalto o un atentado contra el artista.