Este viernes, 20 de mayo, tiene lugar el estreno de la nueva temporada de Podemos Hablar, programa conducido por Jean Philippe Cretton por las pantallas de Chilevisión. Raquel Argandoña es una de las invitadas.

Uno de los temas que tocará Raquel Aragandoña en Podemos Hablar tiene que ver con su hija Kel Calderón. Ambas están distanciadas por un problema familiar que involucró al hermano de la influencer, Nano Calderón, y al padre de ambos.

Una violenta discusión de Nano Calderón con su padre terminó en la detención del hijo por parricidio frustrado. Sin embargo, Raquel Argandoña apoyó a su hijo mientras que Kel Calderón brindó el suyo a su papá.

Esta delicada situación será abordada por Raquel Argandoña quien no ha podido lograr una reconciliación con su hija, Kel Calderón.

La fallida reconciliación de Raquel Argandoña y Kel Calderón

Según consignó TiempoX, Raquel Argandoña dará detalles de su esfuerzo por reconciliarse con Kel Calderón, aunque el esfuerzo de la comunicadora ha quedado en la nada misma.

“Mi familia se rompió hace dos años. Éramos cuatro y ahora se dividió en dos. Al principio sufrí mucho, me he tratado de acercar varias veces a una persona, pero no ha habido caso”. Esto es parte de lo que expresará “La Raca” al respecto.

En esa línea, sumó: “Llega un minuto en que dices ¡Basta! La persona sabe dónde vivo, sabe que, si le pasa algo, siempre voy a estar ahí, lo que necesite lo va a tener, pero yo no puedo seguir mendigando amor ni tampoco cariño“.

La mamá de Kel Calderón también lamentará en el programa de Chilevisión: “Han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan, pero no por eso me voy a quedar llorando todo el día porque yo tengo derecho también a vivir. Ya casi me fui para el otro lado y me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo y, bueno, si la vida me deparó esto, lo tendré que vivir y punto”.