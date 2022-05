Claudio Reyes responde a Narea: “Les pagaron con oro por cantar contra los milicos”

Una nueva polémica tiene como protagonista a Claudio Reyes y al músico Claudio Narea. Todo empezó cuando el ex Prisioneros menoscabó la capacidad artística de la derecha en Chile, ejemplificando con el ex Morandé con Compañía. El comediante no tardó en contestar, repasando además a los creadores de La voz de los 80′.

El pasado viernes, el músico publicó un incendiario tuit en contra de la derecha chilena y en contra del humorista. En él, hizo directa referencia al personaje de Reyes “Charly Badulaque”, poniendo en duda su condición de artista.

¿Cuántos artistas tiene la derecha? ¿Ese del guarén en la solapa cuenta como artista? — Claudio Narea (@claudionarea) May 14, 2022

Al día siguiente, Claudio Narea publicó un tuit en la misma línea, con una referencia mucho más directa hacia Reyes y su personaje.

Ese del guarén representa estupendamente bien a la derecha. No es más, pero tampoco menos — Claudio Narea (@claudionarea) May 14, 2022

La respuesta de Reyes

Luego de las publicaciones de Narea, Claudio Reyes contestó a través de su programa en Youtube. Repasó al músico y a su exbanda, entrando también en la controversia entre política y arte.

“El grupo de los populistas, de los que le cantaron a la gente lo que la gente quería escuchar. Así es re fácil po’, tocayo, por la cresta”, dijo el actor. “Yo no soy artista, el guarén es el artista, pero si el guarén es artista y yo no soy artista, él menos es artista”, agregó Reyes.

A medida que pasaban los minutos, un cada vez más sulfurado comediante indicó que Narea es “un hue… vendido a la izquierda ladrona y corrupta de este país que los contrató. Inventaron eventos para contratarlos y llenarlos de plata mientras cantaban”, en referencia a la carrera de Los Prisioneros.

“Ya pasaron hace mucho rato de moda Los Prisioneros. Así como pasé de moda yo, así como yo ya estoy vencido, ellos también. Ya les pagaron con oro por cantar contra los milicos. Ya están muertos igual que yo, pero la diferencia es que a mí no me molesta”, finalizó el actor.