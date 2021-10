Nuevo vuelco en la historia de Los Prisioneros: Claudio Narea confirmó quiebre con Miguel Tapia

La próxima semana saldrá a la luz una nueva edición de Los Prisioneros: Biografía de una amistad, el libro de Claudio Narea, en el que narra distintos conflictos de la banda, incluyendo el cese de trabajo junto a Miguel Tapia.

A raíz del estreno, y en conversación con La Tercera, el guitarrista aprovechó de referirse a una de las causantes que propiciaron la decisión de terminar con el dúo Los Prisioneros: Narea y Tapia, siendo la declaración de Tapia en la que indicaba que quería “alejarse de la música y colgar las baquetas” un puntapié inicial del quiebre.

Asimismo, otro punto de conflicto fue la negociación del baterista para la próxima serie de los músicos, la cual será transmitida por Movistar Play.

“Yo esperaba solucionar los temas con él, pero el discurso prisionero es incoherente si hay chanchullos por debajo. Él inscribió la marca Los Prisioneros en los 80, pero ahora la ha usado para su propio beneficio“, explicó Claudio.

“No sé si es venta, cesión o arriendo, pero llegó a un acuerdo en solitario para que contarán nuestra historia, que es la de Jorge, Claudio y Miguel. Y cobra él no más, pero los ingresos deben ser para todos“, agregó a La Tercera.

“Era insólito que hicieran una serie sobre la banda y le pagaran solo a Miguel, más allá de que la marca efectivamente la inscribió él” siguió diciendo Narea..

Bajo la misma, el artista aprovechó de referirse a la poca congruencia de mensaje, acción e ideología que expone su compañero. “Es inconsecuente ir con el discurso prisionero durante el estallido social y quedarse con toda la plata. En todo caso no tengo nada contra la nueva serie y tampoco es que con Miguel hayamos peleado ni discutido en mala, sino que simplemente cada quien toma sus decisiones. Pero no tiene sentido hacer ningún concierto más con él, porque solo ve su interés personal y no puedo tocar con alguien así. Narea y Tapia no van nunca más” sentenció.

La relación entre Claudio Narea y Jorge González

Con respecto a la relación entre los músicos, Claudio explicó que él y el exlíder de la banda, Jorge González, lograron “hacer las paces”, y que “es algo que no imaginé que podía suceder y ocurrió por motivación de él. Jorge desde hace tiempo tenía ganas de hablar conmigo. Hace cinco años me envió un correo muy breve y raro, que respondí y ahí quedó todo, porque no respondió más“.

“La comunicación con él, en teoría, está abierta” agregó Narea.

“Yo sé que él está tranquilo respecto de las cosas que me dijo y viceversa. Creo que hablar fue positivo para los dos. Hubiese sido bueno visitarlo, yo estaba dispuesto, aunque de todos modos el encuentro ahora es posible“, sentenció el guitarrista de Los Prisioneros.