“Me estaba pasando la cuenta”: Felipe Camus sorprendió con importante cambio físico

Durante la jornada del viernes, el exintegrante de Calle 7, Felipe Camus, sorprendió a sus seguidores con importante cambio físico.

Luego de un tiempo viviendo en Bolivia, producto de compromisos laborales, Camus regresó a Chile, imponiéndose una meta: recuperar su peso y mejor su estilo de vida.

“Antes de la pandemia tenía un buen físico, iba al gimnasio, y después de la pandemia no podía hacer nada. Me daba miedo ir al gym, viví una vida sedentaria” explicó el animador al medio página 7.

Bajo la misma, Felipe explicó que cuando llegó a Chile, “me empecé a sentir mal, me fui a hacer unos exámenes a la cabeza, tenía mucho sangrado de nariz. Entonces pensé que era estrés o que me estaba pasando la cuenta el no tener una vida saludable y no tener una buena alimentación”.

Producto de lo anterior, el comunicador comenzó a realizarse exámenes médicos. “Llegué a Chile pesando 75 kilos y hace mucho tiempo no pesaba eso y ya no tengo 20 años. Y cada vez es más complicado el poder bajar de peso; tomé la decisión a raíz de eso, al preocuparme y seguir aumentando años a mi vida” constató al medio citado.

A través de sus redes sociales, Camus compartió un antes y después de comenzar con la disciplina de entrenamiento y alimentación, añadiendo que “Cumplimos el desafío 1 mes y medio de 75 a 65 kilos con una buena alimentación y mucha disciplina. seeeeeeeee logrooooooo!!!!!!!!!!!”.