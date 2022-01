Presidente de la ASOF e iniciativa por una alimentación saludable: “Estamos llegando al límite de la seguridad alimentaria en Chile”

Ciudadano ADN conversó con Froilán Flores, presidente de la Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y afines (ASOF), sobre la iniciativa popular presentada a la Convención Constitucional que busca establecer el derecho inalienable a una alimentación saludable, garantizando el desarrollo del canal alimentario agro-pesquero tradicional.

Según lo explicado por Flores, con esta iniciativa se busca que el derecho a la alimentación sea uno “con dientes y garras, y la única forma de llevar a delante es favoreciendo el canal agroalimentario pesquero”,

Lo anterior “significa defender las semillas a nivel nacional, defender la pesca artesanal, contra la pesca de arrastre de la gran industria, a las recolectoras, defender el canal alimentario que es integral, las pequeñas verdulerías de barrio y también la ferias libres, que son la principal central de abastecimiento a nivel nacional”.

En tanto, el feriante detalló que la iniciativa nace tras una trabajo con la Corporación Observatorio del Mercado Alimentario (Codema), “cuando nos dimos cuenta que hay otras instituciones tan importante como nosotros, que también están trabajando en la misma dirección y en eso nos juntamos con Anamuri, institución de mujeres indígenas y recolectoras de semillas, que tiene más de 20 años”.

“Nos unimos y esta gran alianza es muy provechosa para el país. No sólo corporativo, nosotros pensamos país, para poder seguir con el derecho a una alimentación saludable”, agregó.

Un problema empresarial

Pero frente a esta propuesta, Flores destacó que la ASOF viene hace un tiempo intentando mejorar la alimentación de los chilenos, situación que no ha sido fácil debido a los empresarios.

A lo anterior ejemplificó: “Quisimos en Copiapó, hablar con las empresas mineras para llevarle alimentación saludable a los mineros, porque ellos no la tienen y nos pusieron mil y un problemas”.

“En este minuto, en Coquimbo, en la cordillera, una empresa minera va a destruir todo el pequeño valle que está quedando y eso significa la destrucción del canal agroalimentario y estos señores que dan trabajo para cinco, 10 años, destruyen el trabajo de toda una vida”, añadió.

Alza de precios

Al ser consultado por el alza de precios, Flores sostuvo que “con respecto a la frutas y las verduras, todo es estacional. Hoy no creo que cinco choclos por mil pesos sea caro, que el kilo de porotos granados este a 1.200, sea caro. Hoy una sandía vale dos mil pesos en la feria, para cuatro, cinco personas”.

Aunque aclaró, que “llegó el minuto que tuvimos que vender pimientos a 2 mil pesos, por circunstancias en que el enlace de una zona que produce a otra, son breves intervalos donde los productos vegetales están muy caros”.

En base a lo anterior puntualizó: “El poroto verde esta caro por la sequía. La destrucción de las grandes mineras que secaron los glaciares”.

“Necesitamos una ley de ferias libres que los diputados no ha querido legislar. Se está perjudicando la alimentación de los chilenos, el día que las ferias libres desaparezcan, la obesidad y la desnutrición va a ser terrible y eso los alcaldes no lo ven, el ministro de agricultura no lo ve y el Estado tampoco”, complementó.

Muchas expectativas en el futuro

En miras al trabajo de la Convención Constitucional, el presidente de la ASOF, manifestó: “Primero, siempre tenemos muchas expectativas, especialmente ahora, con la nueva Constitución. Estamos haciendo conversaciones con los convencionales para que este derecho sea realidad”.

En cuanto a la llegada de un nuevo gobierno, liderado por Gabriel Boric, Flores dijo: “Ya fuimos recibidos en una reunión protocolar con el Presidente electo, y creemos que esta reunión se tiene que conformar en equipos de trabajo, como una mesa de cuatro patas, porque estamos acostumbrados a una de tres y éramos escuchados pero nunca realizados. Tenemos buenas expectativas”.

Aprovechando la instancia, el líder de las ferias libres del país reveló que las ASOF junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) se encuentran realizando una escuela de verano, en donde capacitan a los y las feriantes de Chile.

¿Cómo y hasta cuándo puedo apoyar esta iniciativa?

La iniciativa popular número 36.490, titulada “El derecho inalienable a una alimentación saludable, garantizando el desarrollo del canal alimentario agro-pesquero tradicional”, presentada por Codema, cuenta con 524 firmas de las 15 mil necesarias para pasar a su debate, por lo que si quiere apoyar esta propuesta lo puedes hacer a través del siguiente link.

Pero OJO, ya que todas las iniciativas populares pueden ser apoyadas hasta el 1 de febrero del 2022, y te recordamos que cada persona puede patrocinar un total de 7 propuestas a través de su Clave Única o número de serie del carnet de identidad.