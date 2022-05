“Eres un mitómano y mala persona”: Marité Matus encaró enfurecida a primo de Arturo Vidal

Con todo. Marité Matus volcó toda su furia en redes sociales luego de ver al primo de Arturo Vidal hablando en Contigo en la Mañana.

Es que Carlos Albornoz habló largamente con Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez para explicar qué pasaba con la querella que el futbolista puso en su contra.

Un contacto donde el sujeto negó cualquier irregularidad en la administración de los bienes del King, quien le puso una acción legal y desató la polémica.

“Arturo nunca me ha pagado el sueldo. Tengo un magister en negocios, doctorado en Estados Unidos. Nunca he trabajado con Arturo. Somos socios, nunca he sido empleado”, señaló.

Marité, enfurecida

Ante estas declaraciones, la primera en reaccionar fue Marité Matus, quien no se guardó nada en sus redes sociales.

De hecho, anteriormente, apenas salió la información a la luz, la ex de Vidal ya había manifestado su rabia contra Albornoz.

Y, tras la entrevista en TV de éste, escribió: “¿Daño a nuestra familia? Tú Carlos Albornoz hiciste demasiado daño durante años!!”.

Luego, agregó que “nunca pensaste en Arturo, en sus hijos, madre y hermanos!! Eres un mitómano y mala persona! Tarde o temprano tenías que caer”.

Finalmente, Marité Matus disparó un misil al señalar que “aún recuerdo con mucha rabia lo que me hiciste a mí y jamás hice nada! Ahora y te veo y digo ‘te llegó el karma’. Yo nunca te tuve miedo”. ¿Qué habrá pasado entre ellos?