Carlos Albornoz habló de los negocios con su primo, Arturo Vidal: “Desde su choque con el Ferrari, todo era más complejo”

El primo de Arturo Vidal, Carlos Albornoz, se expresó en torno a cómo han sido los manejos en el negocio que comparte con el “Rey Arturo” luego que se supo de la querella que interpuso en su contra el jugador del Inter de Milán.

En relación a la gestión del club Chicureo, que involucró la construcción de un gimnasio y canchas de tenis, situación por la cual el jugador acusa administración desleal y préstamos no autorizados por él que implican montos sobre los 4 mil millones de pesos.

“Cuando aparece este proyecto, lo hablamos y él me pide que me involucre. Hace un mes y medio que no hablo con Arturo, llegó un abogado y todo lo que hablo con él es por un abogado (…) Yo no busqué a Arturo, él me buscó a mi. Lo quiero mucho a él y su familia, quise ayudarlo”, expuso Carlos Albornoz en diálogo con el programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión.

Puntualizó, además, que su relación familiar con Arturo Vidal no implica algo más allá en cuanto a negocios. “Arturo nunca me ha pagado el sueldo. Tengo un magister en negocios, doctorado en Estados Unidos. Nunca he trabajado con Arturo. Somos socios, nunca he sido empleado”, planteó.

Carlos Albornoz y los negocios con el “Rey Arturo”

El apogeo máximo de la relación comercial de ambos se dio cuando se planteó el desarrollo de un “family office” para administrar parte del patrimonio familiar del volante nacional. Sin embargo, su primo apuntó al momento en que aquello se desmoronó.

“Desde su choque con el Ferrari en 2015 se empezó a desarmar todo en relación a la sociedad y me empecé a dar cuenta que todo era más complejo. Estábamos haciendo desarrollos tecnológicos interesantes, pero el contexto no era el apropiado y lo mejor era evitar el capital de riesgo. Estaba armando un family office, pero ya no tenía sentido. Su costo fijo no daba para el volumen que nos tocaba administrar”, planteó junto con afirmar, que, tras ello, es que se gestó la idea de invertir en infraestructura.

“La razón es que no había patrimonio que administrar. Nos quedamos con el Club Chicureo y lo ayudamos con eso, lo tendrá para mantenerse en su retiro (…) Jamás me van a ver en contra de los intereses de Arturo con el negocio que tenemos. No soy amigo de él”, cerró el primo del jugador nacional de cara a una situación que se resolverá en tribunales.