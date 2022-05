Robert de Niro es uno de los actores de Hollywood que más disfruta visitar Argentina. Estuvo por primera vez en el país vecino en 1981, cuando fue a presentar el filme Toro Salvaje de Martin Scorsese, momento en el que quedó impresionado por su cultura y paisajes.

Por ello no es de extrañar que cuando su amigo Luis Brandoni le invitó a grabar una serie en tierras trasandinas, este no dudara en regresar al país que en su primera experiencia lo enamoró.

De esta manera el actor de Hollywood se sumó desde fines de abril al proyecto de Mariano Cohn y Gastón Duprat para filmar Nada. En esta serie, De Niro interpretará a un escritor y experto en gastronomía extranjero, que aterriza en Argentina para ayudar con su nuevo libro a un amigo (Brandoni) que atraviesa una grave crisis.

Visita estelar que seguramente varios fans transandinos han aprovechado para intentar conseguir una fotografía o un video con el laureado actor. Sin embargo, a una seguidora del actor de películas como El Padrino: Parte II y Taxi Driver, no le fue bien en su intento de conseguir un recuerdo del estadounidense.

Con el objetivo de tener una fotografía de ella junto a Robert de Niro, la usuaria de Twitter @flor_vip se le acercó cuando él con su hija y novia habían terminado de comer en el restaurante del hotel en el que se alojan. Pero, desafortunadamente para ella, el actor le negó la posibilidad de llevarse un recuerdo de su visita.

“Robert de Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista“, se le escuchó declarar molesta a la mujer luego de que el actor le rechazara la fotografía. Además de que la novia de De Niro le increpó cuando solicitó la postal junto a la estrella hollywoodense.

Igualmente, esta fan argentina había grabado antes al actor de Hollywood desde lejos mientras comía.

ROBERT DE NIRO ME DIJO QUE NO A LA FOTO.

AYER EN EL RESTAURANTE ELENA DEL FOUR SEASONS CUANDO SE RETIRABA DE CENAR CON SU NOVIA Y CON SU HIJA pic.twitter.com/x9kcvPheF9

— ☆ Flor_Vip ☆ (@flor_vip) May 4, 2022