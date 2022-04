Amaro Gómez-Pablos se refirió al fichaje de su hija como modelo: “No se le van los humos a la cabeza”

Durante el mes de marzo, la hija mayor de Amaya Forch y Amaro Gómez-Pablos, Julieta, fue seleccionada por la agencia Elite Model Chile, tras protagonizar campañas publicitarias entre 2018 y 2019, iniciando formalmente su camino como modelo.

Bajo este contexto, Amaro reveló que la forma en la que su hija se ha tomado el trabajo, lo enorgullece.

“Me gusta mucho su actitud porque lo cierto es que no se le van los humos a la cabeza, y lo toma como algo que puede hacer ocasionalmente, para viajar y tener algo de dinero para la universidad, me dice ella”, comentó a Página 7.

“Le dije ‘no te preocupes, se supone que esa es mi responsabilidad”, pero bueno, si quiere en parte asumir el desafío de estar a veces con estas fotografías publicitarias, me parece razonable“, agrego el periodista.

Sin embargo, Amaro reveló que la carrera como modelo “no es, en todo caso, su propósito final en la vida, y me gusta cómo lo asume“.