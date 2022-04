Este domingo 1 de mayo, se llevarán a cabo en Madrid, España, los Premios Platino 2022, galardones que se entregan a lo mejor del cine Iberoamericano, cita en donde las y los representantes chilenos no pudieron faltar, como por ejemplo, Daniela Ramírez nominada a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en Isabel; y Alfredo Castro en Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Karnawal.

Es por esto, que Sandra Zeballos, periodista de ADN en el lugar, conversó con Alfredo Castro, quien ya el 2021 se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto, por su rol en la cinta El Príncipe.

Karnawal, es una coproducción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Noruega y está dirigida por Juan Pablo Felix y además de la nominación a Castro, en esta edición de los Platino, la cinta postula a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana.

Un guión buenísimo

Alfredo Castro manifestó que su decisión para asumir el rol de “El Corto” en la película, se debe a que le gustó mucho el guión, el cual le pareció “buenísimo”.

Asimismo, el actor nacional expresó que “se forjó una amistad muy importante con Juan Pablo y Edson el productor, porque son gente muy cálida, muy trabajadora, que le gusta mucho el cine”.

En esa línea, Castro dijo que para él una de las cosas más relevantes de Karnawal es que habla “de un mundo que está en desaparición, que es el mundo rural, el mundo campesino, que casi ya no existe”.

Además, toca “el tema de la migración, porque se filmó en la frontera boliviana-argentina, donde nos ves hombres, solo mujeres traficando mercadería, sobreviviendo, tiene muchos puntos que me parecieron interesantes”.

El cariño del mundo iberoamericano del cine

En tanto, el reconocido artista chileno se refirió a la importancia de una instancia como los Premios Platino y expuso que son la cita perfecta para demostrar “el cariño que hay entre el mundo iberoamericano del cine”.

“Encontrarse con compañeros y compañeras actrices que uno no ve generalmente, salvo en los sets o no los ves o no los conoces y los conoces acá, me parece maravilloso”, precisó.

“Más allá de ganar lo que importa es estar acá y pensar que gracias a la plataformas se abre un mundo impactante de audiencias y que hay que aprovechar eso”, complementó.

Finalmente, el actor se mostró positivo frente a su nominación y la de Karnawal, y expresó tener “todas” las expectativas para ganar.

Además de la nominación a Alfredo Castro y Daniela Ramírez, la producción nacional Isabel, de Rodrigo Bazaes, se encuentra nominada a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana y para conocer la lista completa de nominados, lo puedes hacer en el siguiente link.