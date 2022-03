La serie “Isabel”, Daniela Ramírez y Alfredo Castro son nominados a los Premios Platino

Este jueves se anunciaron los finalistas para la IX edición de los Premios Platino del Cine Audiovisual Iberoamericano, con la película El Buen Patrón (España) y la serie El Reino (Argentina) liderando las nominaciones.

En las producciones nacionales destaca la nominación de Isabel, de Rodrigo Bazaes, a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana; Daniela Ramírez a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie por su trabajo en Isabel; y Alfredo Castro en Mejor Interpretación Masculina de Reparto por Karnawal.

La misma Karnawal -coproducción de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México y Noruega- está nominada a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana.

La entrega de los Premios Platino 2022 se realizará el próximo 1 de mayo en Madrid y serán presentados por Lali Espósito y Miguel Ángel Muñoz.

Revise la lista completa de nominados

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

EL BUEN PATRÓN – España

MADRES PARALELAS – España

MAIXABEL – España

NOCHE DE FUEGO – Brasil, México

Mejor Dirección

FERNANDO LEÓN DE ARANOA – EL BUEN PATRÓN – España

ICÍAR BOLLAÍN – MAIXABEL – España

PEDRO ALMODÓVAR – MADRES PARALELAS – España

TATIANA HUEZO – NOCHE DE FUEGO – Brasil, México

Mejor Guion

ABNER BENAIM – PLAZA CATEDRAL – Colombia, México, Panamá

FERNANDO LEÓN DE ARANOA – EL BUEN PATRÓN – España

HENRIQUE DOS SANTOS, ALY MURITIBA – DESERTO PARTICULAR – Brasil

ISA CAMPO, ICÍAR BOLLAÍN – MAIXABEL – España

Mejor Música Original

ALBERTO IGLESIAS – MADRES PARALELAS – España

CÉSAR LÓPEZ – MEMORIA – Colombia, México

KENJI KISHI LEOPO – LOS LOBOS – México

ZELTIA MONTES – EL BUEN PATRÓN – España

Mejor Interpretación Masculina

EDUARD FERNÁNDEZ – MEDITERRÁNEO – España

JAVIER BARDEM – EL BUEN PATRÓN -España

LUIS TOSAR – MAIXABEL – España

RODRIGO SANTORO – 7 PRISIONEIROS – Brasil

Mejor Interpretación Femenina

ÁNGELA MOLINA – CHARLOTTE – Argentina, Paraguay

BLANCA PORTILLO – MAIXABEL – España

ILSE SALAS – PLAZA CATEDRAL – Colombia, México, Panamá

PENÉLOPE CRUZ – MADRES PARALELAS – España

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

ALFREDO CASTRO – KARNAWAL – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México

CHRISTIAN MALHEIROS – 7 PRISIONEIROS – Brasil

MANOLO SOLO – EL BUEN PATRÓN – España

URKO OLAZABAL – MAIXABEL – España

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

AITANA SÁNCHEZ-GIJÓN – MADRES PARALELAS – España

ALMUDENA AMOR – EL BUEN PATRÓN – España

ANA CRISTINA ORDOÑEZ GONZÁLEZ – NOCHE DE FUEGO – Brasil, México

MILENA SMIT – MADRES PARALELAS – España

Mejor Película de Animación

AINBO, LA GUERRERA DEL AMAZONAS – Perú

BOB CUSPE: NÓS NÃO GOSTAMOS DE GENTE – Brasil

SALVAR EL ARBOL (ZUTIK!) – Brasil, España, México

VALENTINA – España, Portugal

Mejor Película Documental

100 DÍAS CON LA TATA – España

A ÚLTIMA FLORESTA – Brasil

QUIÉN LO IMPIDE – España

RITA MORENO: JUST A GIRL WHO DECIDED TO GO FOR IT – Puerto Rico

Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana

CLARA SOLA – Costa Rica

KARNAWAL – Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México

LIBERTAD – España

SIN SEÑAS PARTICULARES – España, México

Mejor Dirección de Montaje

GERMANO DE OLIVEIRA – 7 PRISIONEIROS – Brasil

NACHO RUIZ CAPILLAS – MAIXABEL – España

VANESSA MARIMBERT – EL BUEN PATRÓN – España

YORDI CAPÓ, CARLOS ESPINOZA BENÍTEZ, SAMUEL KISHI – LOS LOBOS – México

Mejor Dirección de Arte

ANGÉLICA PEREA – MEMORIA – Colombia, México

ANTXÓN GÓMEZ – MADRES PARALELAS – España

CÉSAR MACARRÓN – EL BUEN PATRÓN – España

SANDRA FLORES, ALEJANDRO GARCÍA – EL DIABLO ENTRE LAS PIERNAS – España, México

Mejor Dirección de Fotografía

KIKO DE LA RICA – MEDITERRÁNEO – España

PAU ESTEVE – EL BUEN PATRÓN – España

SAYOMBHU MUKDEEPRO – MEMORIA – Colombia, México

SOPHIE WINQVIST – CLARA SOLA – Costa Rica

Mejor Dirección de Sonido

AKRITCHALERM KALAYANAMITR – MEMORIA – Colombia, México

CARLOS GARCÍA – PLAZA CATEDRAL – Colombia, México, Panamá

IVÁN MARÍN, PELAYO GUTIÉRREZ, VALERIA ACIERI – EL BUEN PATRÓN – España

LIA CAMARGO – 7 PRISIONEIROS – Brasil

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores

LOS LOBOS – México

MAIXABEL – España

MEDITERRÁNEO – España

YO NENA, YO PRINCESA – Argentina

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana

EL REINO – Argentina

ISABEL – Chile

LUIS MIGUEL: LA SERIE – México

NARCOS: MÉXICO – México

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

CHINO DARÍN – EL REINO – Argentina

DARÍO GRANDINETTI – HIERRO – España

DIEGO BONETA – LUIS MIGUEL: LA SERIE – México

JAVIER CÁMARA – VENGA JUAN – España

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

CANDELA PEÑA – HIERRO – España

DANIELA RAMÍREZ – ISABEL – Chile

MARIBEL VERDÚ – ANA TRAMEL. EL JUEGO – España

MERCEDES MORÁN – EL REINO – Argentina

Mejor Interpretación Masculina de reparto en Miniserie o Teleserie

ALBERTO SAN JUAN – REYES DE LA NOCHE – España

ENRIC AUQUER – VIDA PERFECTA – España

JOAQUÍN FURRIEL – EL REINO – Argentina

KARRA ELEJALDE – LA FORTUNA – España

Mejor Interpretación Femenina de reparto en Miniserie o Teleserie

MARÍA PUJALTE – VENGA JUAN – España

NAJWA NIMRI – LA CASA DE PAPEL – España

NANCY DUPLAÁ – EL REINO – Argentina

ROSA MARÍA BIANCHI – MONARCA – México

Mejor Creador de Miniserie o Teleserie Cinematográfica

ALEJANDRO AMENÁBAR – LA FORTUNA – España

JUAN JOSÉ CAMPANELLA – LOS ENVIADOS – Argentina, México

MARCELO PIÑEYRO, CLAUDIA PIÑEIRO – EL REINO – Argentina

PEPE COIRA – HIERRO – España