¡Frente a frente! Revelan que Coté López y Mauricio Pinilla se habrían reencontrado en un bar

Es lejos uno de los cahuines más sabrosos de nuestra farándula. El llamado Rey León de Mauricio Pinilla y Coté López sigue en la memoria colectiva como uno de los episodios más llamativos de la prensa rosa.

Es que el affaire entre el futbolista y la modelo llenó por años portadas. Y siempre se habló de aquella épica noche en que habrían sido pillados juntos y siendo infieles a sus respectivas parejas, Gissella Gallardo y Luis Jiménez.

Así, nunca se olvidó el escándalo. Y cada vez que se les entrevistó, se les preguntó por su polémica relación, que se transformó en un vínculo inexistente tras lo ocurrido.

No obstante, en el programa Qué te lo Digo, de los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia, entregaron un dato de lo más llamativo: que la rubia y el ahora animador de TVN se habrían reencontrado hace muy pocos días en un bar.

Coté López y Mauricio Pinilla, en el mismo lugar

Sergio fue quien comenzó a revelar esta situación que le pone un nuevo capítulo a la conocida historia. “El día martes, María José López y Mauricio Pinilla volvieron a verse las caras”, partió diciendo en el espacio que va cada domingo al aire.

Y agregó que todo habría pasado en el popular Bar Alonso, donde “Pinilla llegó a las nueve de la noche a carretear, entiendo que lo estaba pasando bien. Y a eso de las once aparece ella, regia, esplendorosa, acompañada de su hermano y sus cercanos”.

El reportero indicó que, según se enteró por amigos en común, “ella ingresa, cuando Mauricio Pinilla la ve, se le cae el rostro a pedazos, se descompone absolutamente. Ella toma conocimiento de que él estaba en el lugar y dice ‘me importa nada, no me voy a retirar. No tengo ninguna intención de abandonar el lugar ni compartir con él porque me desagrada profundamente'”.

Tras esto, Sergio contó que el exseleccionado de La Roja “la ve ingresar y se retira de manera sigilosa del bar”.

Entonces, comentó que “María José López nunca ha hablado mal de Mauricio, ella no habla mal de la gente, pero sí le desagrada y no quiere ninguna instancia para reunirse con él”.

De esta forma, Mauricio Pinilla habría evitado a toda costa estar en el mismo espacio que Coté López, dejando bien claro que ni cenizas quedan de lo que tuvieron en un polémico pasado.