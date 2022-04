Coté López animó marcha por los niños: “Lo que me mueve es el miedo de que le pase a algo a mis hijos”

Coté López se unió a la Marcha por los Niños frente a La Moneda. Ahí, la blonda se emocionó mientras las familias de varios niños fallecidos producto de distintos actos de violencia cantaban a toda voz pidiendo justicia.

La modelo es una activa participante de estas convocatorias lideradas por familias como la de la pequeña Tamara, quien murió producto de un disparo en medio de una encerrona realizada a su familia en la comuna de Huechuraba.

Por eso, la esposa de Luis Jiménez no sólo caminó junto a los manifestantes, sino que además animó el acto final llevado a cabo en Los Héroes, donde se escucharon conmovedores testimonios y se exigió la aprobación no sólo de la llamada Ley Tamara, sino también de la Ley Tomás, la Ley Martín y la Ley Florencia.

“Apoyar a estos papás es apoyar a todos. Las leyes que se están pidiendo nos van a beneficiar a todos”, comentó de entrada la dueña de la marca Clo.

Coté López y su compromiso con la Ley Tamara

La blonda se refirió también a la cantidad de personas que llegaron a apoyar estas iniciativas. “Me dio un poco de lata porque siento que han habido varias marchas y la última estaba lleno, fue maravillosa. Esta volvió a bajar la cantidad de gente”, indicó, llamando a “empatizar con la causa”.

Además, reveló qué la movió a estar presente y convertirse en una figura muy partícipe de estos encuentros.

“Al final lo que me mueve a mí a estar acá es el miedo de que le pase a algo a mis hijos. Al escuchar a todos estos papás, ellos nunca creyeron que les iba a pasar algo a sus hijos. Yo me muero, yo no podría estar en pie, no podría estar aquí luchando”, expresó.

De esta forma, Coté López no sólo marchó, sino que también alzó la voz pidiendo justicia por los niños y la aprobación de las leyes que podrían protegerlos.