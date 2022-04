“Me porté pésimo”: José Antonio Neme recordó su criticada participación en La Divina Comida con potente mea culpa

En una nueva emisión de La Divina Comida, José Antonio Neme, Katherine Martorell, Andrés Sáez y Anita María Muñoz, compitieron por convertirse en el mejor anfitrión.

Bajo este contexto, la líder de la primera noche, fue la abogada Katherine Martorell, quien se destacó con la prepración de un menú árabe.

Mientras Martorell se encontraba en la cocina, entre los invitados ocurrió una inesperada confesión.

José Antonio Neme y su mea culpa durante La Divina Comida

Mientras esperaban que volviera Katherine regresara a la mesa, los invitados empezaron a conversar. En ese momento, José Antonio Neme hizo referencia a su participación en otro episodio de La Divina Comida.

El periodista, quien estuvo invitado en 2017 junto a Jean-Philippe Cretton, la tía Yoli y Karla Constant, fue criticado en ese entonces en redes sociales por su mala actitud.

“Ustedes saben que tengo una historia con este programa, no sé si lo leyeron en la prensa”, partió comentando José Antonio Neme a Andrés Sáez y a Anita María.

“Me porté pésimo, yo mismo me hubiese despedido. Es que cuando uno es joven hace muchas estupideces, entre los 35 y los 40 pasan cosas en la vida” agregó.

La nueva participación de Neme en el programa culinario

“Volver después de 5 años fue desafiante. Me encantaría poder, si no ganar, al menos lograr disfrutar del programa, que no me pasó la primera vez” reveló el periodista.

Asimismo, explicó que “eso tiene que ver con una disposición personal, un deseo de cocinar, de atender bien a las personas que van a mi casa y estar contento en la casa de otros”.

“Muchos dicen ‘qué soberbio’, ‘que Neme no escucha’. De las cosas que no me importan, son las cosas que hablan de mí. Hay opiniones que me importan, cuando el anclaje de una opinión tiene sentido. Nadie es perfecto” sentenció el comunicador.

.