“Para lo que ofrecen, es muy poco”: Raquel Argandoña reveló sus razones para negarse a participar en La Divina Comida

Durante una nueva emisión de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña explicó porqué no ha aceptado participar del programa La Divina Comida.

“Yo no quiero que se siente en mi mesa gente que me cae mal, aunque me paguen lo que me paguen (…) Yo elijo a mis invitados”, comenzó explicando en el espacio de Zona Latina.

Bajo contexto, el animador Mario Velasco se refirió a la posibilidad de hacer un capítulo especial de Las indomables enel programa de conversación y comida, en el que participaran Pamela Díaz, la Dra. Cordero y Patricia Maldonado.

Sin embargo, a Argandoña no le gustó la idea. “Las soporté todos estos años… una cosa es que trabajemos juntas y pasarlo bien, y otra es tenerlas en mi mesa”, agregó.

“Me han llamado varias veces, pero (el problema es que) no es solamente tu casa, tienes que ir a las de los demás, entonces son cuatro programas y para lo que ofrecen, es muy poco” aprovechó de revelar.

Asimismo, la expanelista de Bienvenidos indicó que “te dan una ‘x’ suma y tienes que hacer un menú más o menos (grande). Entran las cámaras, los productores que te ensucian tus cosas y te pasan a llevar los muebles, no, gracias”.

Para finalizar, Raquel fue enfática en el primer punto. “Lo que me molesta es que te obligan a sentar a gente en tu mesa. Eso no, de verdad no”.