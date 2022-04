Marcela Vacarezza respondió críticas por foto familiar: “No tengo por qué recibir malas energías”

Hace unos días Marcela Vacarezza compartió una foto familiar que llenó de críticas por parte de la audiencia, debido a que en la imagen no aparecía al pequeño Benjamín, hijo que la psicóloga y Rafael Araneda adoptaron hace solo un par de años.

A partir de lo anterior, Marcela volvió a subir la imagen, adjuntando esta vez un potente mensaje encima.

“Subí esta foto y me agredieron diciendo que era discriminadora y otras cosas irreproducibles, porque no salía mi hijo Benji”, comenzó relatando escribió.

“Muy pocos se dieron el tiempo de leer. Si no soy de su agrado no me siga, es fácil. No tengo por qué recibir sus malas energías. ¡Gracias! Me quedo con los miles buena onda. El resto bloqueado. Cariños”, sentenció.