“Sean suaves”: Marcela Vacarezza pide subir la edad del voto y genera críticas y apoyos en redes sociales

Una nueva controversia causó la animadora de televisión Marcela Vacarezza a través de Twitter, esta vez relacionada a la edad mínima para poder sufragar en Chile, en el contexto del plebiscito de salida de la nueva Constitución que está siendo redactada por la Convención Constitucional.

“De verdad la defensoría de la niñez propone voto desde los 16 años para el plebiscito de salida?“, parte diciendo el polémico tweet de la conductora, en referencia al oficio que busca que los adolescentes de 16 y 17 años puedan votar en el plebiscito que definirá si se aprueba o rechaza una nueva Constitución.

Idea que no gustó para nada a Vacarezza, quien apuesta, más bien. por subir la edad para poder votar en esta instancia. “Yo incluso me inclinaría a los 21. Cuando somos jóvenes creemos que las sabemos todas…los años te dicen que no es así. Ya me imagino los comentarios que vienen. Sean suaves”, finaliza el mensaje.

De verdad la defensoría de la niñez propone voto desde los 16 años para el plebiscito de salida? Yo incluso me inclinaría a los 21. Cuando somos jóvenes creemos que las sabemos todas…los años te dicen que no es así. Ya me imagino los comentarios que vienen. Sean suaves 😉 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) March 5, 2022

Y es que esta no es la primera vez que Vacarezza recibe el odio de las redes sociales. Recientemente la conductora radicada en Miami también compartió sus pensamientos sobre la vuelta a clases presenciales en los colegios, lo que causó que le llegaran varios mensajes de grueso calibre a través de Twitter.

No se tu, pero yo he hablado con jóvenes de 16 y 17 años que tienen las cosas más claras que weones de 40 — VitokoHerBa 15 de mayo Yawm al-nakba (@Vitokoherba) March 5, 2022

usted siempre vivió en una burbuja, jamas miro hacia abajo para ver otras realidades,usted pertenece a la vieja generación en donde todo lo escondian y en esos años a los 16 solo obedecian y se informababan y tampoco eran participes de opinar y usted me imagino tenia todo gratis. — LADCRAZY (@otermayersta) March 5, 2022