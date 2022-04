“Yo no voy a poner incómoda a una persona”: Pancho Saavedra se defiende de críticas tras entrevista a Tonka Tomicic

El pasado lunes 11 de abril, y luego de meses de silencio, la animadora Tonka Tomicic se refirió por primera vez a la investigación que gira en torno a su marido el empresario Marco Antonio López, conocido como Parived, por presunto lavado de activos y contrabando artículos de lujo, en el marco del denominado Caso Joyas.

En la oportunidad, el rostro de Canal 13 sostuvo que “Marco Antonio me ha dicho que ha actuado de la manera correcta, y yo le creo, soy su mujer“.

Sin embargo, el espacio de conversación recibió diversas críticas por parte de los usuarios, quienes comentaron que se había farreado “la oportunidad de la mejor entrevista”, a lo que Pancho Saavedra respondió con molestia.

“Quiero dejar en claro algo, yo hago estos lives para conversar con mis amigos, yo no soy el conductor de Primer Plano. O sea, que te quede súper claro. Que quede clarísimo que yo no voy a poner incómoda a una persona que esté conversando conmigo porque no estoy haciendo estos conversatorios para eso, así que, que les quede super claro y no me voy a referir más al tema como dicen por ahí”, señaló.

“Este canal de Instagram es mi casa, yo invito a quien quiero y yo entrevisto a quien a mi se me da la gana. Y se acabó, no le tengo que rendir cuentas a nadie, no estoy para que usted me juzgue”, agregó Pancho Saavedra.

Sus comentarios se dieron mientras entrevistaba en un live a María Luisa Godoy, quien conversó de todo con el conductor de “Lugares que hablan”.