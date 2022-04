Luego de meses sin referirse públicamente al tema, Tonka Tomicic hizo sus descargos en torno a la investigación en contra de su marido, el empresario Marco Antonio López, conocido como Parived, por presunto lavado de activos y contrabando artículos de lujo, en el marco del denominado Caso Joyas.

En conversación con Pancho Saavedra, mediante un live de Instagram, la animadora contó -aunque sin profundizar en los detalles íntimos- cómo ha vivido el desarrollo de esta historia.

Además, insistió en su inocencia y en la de Parived. “Marco Antonio me ha dicho que ha actuado de la manera correcta, y yo le creo, soy su mujer“, expresó la exconductora de Bienvenidos.

“No he hecho nada reprochable”

En primera instancia, Tonka remarcó que es “muy reservada” a la hora de dar entrevistas y que ahora se encuentra en una etapa de “autoaceptación” tras su alejamiento televisivo, que se dio luego del fin de Bienvenidos.

“Creo, y ahora lo miro con distancia, de pronto haber sido tan reservada y ser tan silente en un medio donde muchas personas toman otro carril, y está bien, de verdad lo muestran todo y perfecto, porque eso los hace muy felices, e incluso puede haber un tema económico por ello. Pero a mí me cuesta eso y de alguna manera he tratado siempre de respetar y respetarme eso“, señaló Tomicic.

Luego, Pancho Saavedra le preguntó directamente sobre la investigación contra Parived. “Primero, agradezco no haber estado en pantalla. Siendo súper sincera, fue un golpe muy fuerte. Es potente prender la televisión y verte en el espacio de temas policiales“, afirmó Tonka.

Agregó que “estar del otro lado, estar expuesta, uno no está acostumbrado a eso. Pero vivirlo es súper impactante. En realidad, como dejé el matinal, veo poco ese horario por una decisión personal, tengo la suerte en este periodo de no dedicarlo a la televisión. Miraba la tele y no soy yo, no la reconozco, por las cosas que decían, por la forma en que hablaban“.

“Estaba involucrada en situaciones horribles, pero yo no he hecho nada“, continuó Tonka. “No he hecho nada incorrecto, no he hecho nada reprochable. Mi conciencia está totalmente tranquila. Pero cuando lo ves en televisión, realmente es impactante”.

“Yo le creo”

Tonka Tomicic siguió con sus descargos, después que Pancho Saavedra le preguntó sobre por qué optó por no dar declaraciones. “Guardé silencio porque pensé que todo iba a ir mucho más rápido, que todo se iba a acelerar e iban a tomar un camino judicial, que entonces podías tomar aspectos, resoluciones concretas, hechos. Pero no ocurrió”, relató.

En esa línea, comentó que tampoco quiso referirse a una carpeta investigativa que fue “filtrada” y que contiene más de 7 mil nombres, incluyendo el de su marido Parived.

“Entiendo que todo se ha enfocado en él, en Marco Antonio, porque es mi marido y es una figura atractiva. Pero también siento como que fuera el único existente en el relato periodístico y comunicacional“, indicó la animadora, quien insistió además en que Parived no ha sido llamado a declarar ni formalizado por los ilícitos antes mencionados.

Sobre ese punto, Tonka Tomicic recalcó que “si no ha pasado nada de eso, cómo yo también voy a hablar. No me corresponde hablar a mí por él. No soy yo la llamada a entregar las respuestas por él. Está dispuesto a que lo llamen desde la Fiscalía a entregar la información, está seguro que actuó correctamente. Por supuesto que yo le creo, yo lo apoyo, soy su mujer“.

“Porque la base de un matrimonio es la credibilidad y la confianza”, añadió más tarde. “Pero no particularmente por un caso, por lo que estamos viviendo hoy. Es un compañero de vida, son 20 años y por supuesto que ha sido súper difícil“.

El abogado de Tonka

En la conversación con Pancho Saavedra, Tonka Tomicic reveló que contrató al abogado Luis Hermosilla con el fin de recibir asesoría. “Tampoco uno entiende cómo manejarse en estos terrenos, para mí es algo completamente nuevo. Entonces dije ‘ya, OK, vamos con un abogado'”.

“¿Por qué? Porque me quiero defender. ¿Por qué? Porque, mira… yo no me voy a detener en que todas las personas que han hablado mal de mí se hagan responsables de lo que dijeron. No hoy, a lo mejor mañana, pero sí me voy a dar esa batalla personal”, subrayó.

Además, afirmó que “hay un trabajo que hay que hacer, no sé cuánto demore, pero sí, porque hay gente que ha mentido. Y ese trabajo hay que hacerlo“.

Revisa la entrevista de Pancho Saavedra a Tonka Tomicic: