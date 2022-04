“Empecé a sentirme mal”: Helhue Sukni fue atacada por virus que la mandó de urgencia a la clínica

Hace días no aparecía en sus redes sociales. Y por eso, Helhue Sukni empezó a preocupar cada vez más a sus fanáticos.

Por eso, la abogada reapareció durante este miércoles. Y lo hizo desde la clínica, explicando su grave estado de salud.

Resulta que a la también influencer la atacó un brutal virus. Y eso la mandó de una a urgencia, con altísima fiebre.

“Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien, no como la tía Helhue que está medio mal“, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “se preguntarán por qué no apareció la tía Helhue durante muchos días. Efectivamente no aparecí porque desde el día sábado que empecé a sentirme mal. Para qué contar domingo y lunes que ya sucumbí porque la noche del domingo para el lunes fue atroz, llegué a tener 39 de fiebre”.

Helhue y su estado de salud

Sukni señaló que “me entró un virus o una bacteria, todavía no sé, me hicieron un escáner a los pulmones”.

E indicó que “fue un virus que se me metió por la garganta… por el hocico en realidad, y atacó los bronquios, el pulmón”.

La abogada manifestó, en un video recogido por el sitio Miraloquehizo que “tengo líquido en el pulmón, tengo pus y tengo la zorr… en todas mis cuerdas vocales… en la garganta tenía así lleno de pus, la laringe, la faringe… no, atroz”.

Helhue Sukni reveló delicado estado de salud pic.twitter.com/26l6yxCJLC — Mira lo que Hizo Chile (@MiraloquehizoCl) April 13, 2022

Finalmente, Helhue Sukni expresó que igual se estaba dando ánimo, pese al mal momento, recibiendo puro apoyo y amor de sus fanáticos, que siempre esperan sus divertidos videos.