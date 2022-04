“Bendiciones para el angelito que viene en camino”: Matías Oviedo estaría próximo a convertirse en papá

La actual relación de Matías Oviedo es bastante privada. Hace un par de meses, durante una entrevista, se le preguntó al actor sobre un supuesto rumor de paternidad, ante lo que Oviedo contestó que “son rumores que no están bien informados, eso te puedo decir”.

Sin embargo, durante la tarde de jueves, Matías compartió una foto en su página Instagram en la cual se le puede ver armando una cuna para bebé.

Como era de esperar, la fanaticada no tardó en responder. “Felicitaciones”, “No te creo! Felicidades”, “muchas bendiciones para el angelito que viene en camino”, fueron algunos de los mensajes que recopiló la publicación que ya cuenta con más de 6 mil Me Gusta.

Cabe destacar que tanto Matías Oviedo como su pareja, quien no es parte del medio y cuya identidad no se ha dado a conocer, han decidido mantener su relación fuera del alcance de los medios.

Sin embargo, hace uno tiempo atrás la periodista de farándula, Cecilia Gutierrez, expuso a través de sus conocidas rondas de preguntas en Instagram información sobre la relación del actor.

“Matías le pidió matrimonio a su nueva pareja e incluso ya tendría fecha. ¡Así de intensos! De hecho se compraron una casa para vivir juntos. Y por ahí dicen que el casado casa quiere”, señaló Gutiérrez en ese momento.

Más tarde, la periodista puntualizó que “para los curiosos que me preguntan incansablemente por la nueva polola de Matías Oviedo. Se compraron casa, pero no hay anillo como se dijo (yo creo que la casa es harto compromiso)”. También indicó que la mujer no es una figura pública, aunque luego la figura de Zona Latina mostró la imagen de quién sería.