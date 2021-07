Aseguran que Matías Oviedo y su nueva pareja ya están comprometidos y compraron casa

Recientemente, la periodista Cecilia Gutiérrez contó que Matías Oviedo y su nueva pareja ya tendrían casa comprada. Incluso aseguró que el actor ya se habría comprometido con la mujer.

“Matías le pidió matrimonio a su nueva pareja e incluso ya tendría fecha. ¡Así de intensos! De hecho se compraron una casa para vivir juntos. Y por ahí dicen que el casado casa quiere”, señaló Gutiérrez a través de stories de Instagram.

Más tarde, la periodista puntualizó que “para los curiosos que me preguntan incansablemente por la nueva polola de Matías Oviedo. Se compraron casa, pero no hay anillo como se dijo (yo creo que la casa es harto compromiso)“. También indicó que la mujer no es una figura pública, aunque luego la figura de Zona Latina mostró la imagen de quién es.

De hecho, en la fotografía, Matías Oviedo aparece junto a su pareja.

Cabe recordar que el actor tuvo una relación con la actriz Camila Hirane, su compañera de elenco en Verdades Ocultas. Sin embargo, en junio del año pasado se conoció el quiebre de la pareja.

Sobre este tema, en ese entonces, Cecilia Gutiérrez indicó que “el primer quiebre se produjo hace un tiempo. Se creyó que iban a volver, pero él ya tiene polola nueva hace un par de meses”.

En entrevista con Jordi Castell, tras la ruptura de la relación, Camila Hirane contó que la situación se dio “no tan recién, la verdad. Lo que pasa es que quizá no se sabía mediáticamente, pero mi familia, mis amigos, mis cercanos sí sabían, y es algo que tiene un tiempo… Siempre es triste… ¡Pero así es la vida poh Jordi! Tú sabes”.