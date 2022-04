“No le tengo miedo ni a abogados ni a amenazas”: Junior Playboy arremetió contra Raquel Argandoña y Nano Calderón

La pelea entre Junior Playboy, Raquel Argandoña y Nano Calderón no para. Y ahora sumó un nuevo capítulo.

Es que el exchico reality no olvida los dichos que dijo la animadora en Zona de Estrellas, donde cuestionó su actual profesión de vidente.

Una situación por la que Junior no encontró nada mejor que defenderse vía redes sociales, lo que hizo que el hijo de la panelista de farándula también se metiera.

“Si teni algo que decirme te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estay pa nunca haber logrado algo, sigue regalando risa que el papel de payaso es lo único que vay a lograr en la vida … pobre y triste hu…”, lanzó con todo Nano.

Y Playboy contestó: “Debes estar en la cárcel. Eres un peligro, te lo digo en serio. Noto amplio desequilibrio mental en sus acciones. Las cartas hablan”.

Junior Playboy, otra vez contra Argandoña y Calderón

Sin embargo, el entuerto no quedó ahí. Y ahora el también influencer decidió irse otra vez contra Raquel y su retoño.

“Yo también estoy lanzando una pyme: La lavadora Calderones. La única que te lava todo (…) solamente tienen que llevar el Omo (detergente) no más porque es una lavadora ‘aperquinada’. Y si tiene un chicle pegado en tu ropa, la saca con la cuchilla. ¿Y si no funciona? Agárrala a patada no más, a patadas funciona”, comentó en un nuevo video.

Y agregó que “eso es para que quede claro que con Junior no se juega”, manifestando que “no le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, ni a un nombre, ni a un apellido. A mí me importa una callampa porque todos cag*** hediondo como yo”.

De esta forma, Junior Playboy dejó claro que todavía sigue picado con Raquel Argandoña y Nano Calderón. ¿Cómo seguirá esta pelea?