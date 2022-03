“Apuñalaste a tu propio padre y me vení a hablar a mí”: El duro round entre Junior Playboy y Nano Calderón

De la nada comenzó una nueva polémica en farandulandia. Una entre dos conocidas figuras: Junior Playboy y Nano Calderón.

Resulta que todo partió porque Raquel Argandoña habló del exchico reality en Zona de Estrellas, donde descueró su nueva faceta de “vidente”.

Unas declaraciones que indignaron a Junior, quien se descargó en Instagram. “Este video va pa la señora Raquel Argandoña… en vez de preocuparse de mí y mis cosas, preocúpese de su hijito porque ahí yo no veo sana la cosa”, indicó.

Y agregó que “me extraña que una señora de su edad hable de una persona que puede ser su hijo. Usted tiene que saber medir su vocabulario y no se ande preocupando de mí, preocúpese de su hijo nomás, aléjele todas las cosas, los corta cartón que haya por ahí, porque el que necesita ayuda realmente es su hijo Nano Calderón”.

Nano Calderón versus Junior Playboy

Una situación que hizo que el retoño de la animadora contestara con todo. “Si teni algo que decirme te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estay pa nunca haber logrado algo, sigue regalando risa que el papel de payaso es lo único que vay a lograr en la vida … pobre y triste hu…”, señaló.

La respuesta de Playboy fue inmediata. “Debes estar en la cárcel eres un peligro te lo digo en serio noto amplio desequilibrio mental en sus acciones las cartas hablan”, comentó.

Y no se quedó ahí, ya que luego volvió a atacarlo, a él y a la conductora en una transmisión en vivo: “Estoy esperando que me dé cara Nano Calderón (…) a ver si hay cojones, si no te voy a pegar por acá para que me tengai miedo, no te voy a golpear, te voy a enseñar y educar… Me tiene miedo el hue…, eso es para que tenga cuidado con lo que diga y para que le cierre la boca a su mamá, que no hable estupideces o denigre a las personas”.

Luego, le lanzó un dardo a Nano respecto al problema con su progenitor, Hernán Calderón. “Apuñalaste a tu propio padre y me vení a hablar a mí”, le lanzó.

De esta forma, el round entre Nano Calderón y Junior Playboy encendió la tarde del viernes en redes sociales. ¿Cómo continuará esta historia?