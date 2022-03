Will Smith sacó la voz tras golpear a Chris Rock en los Premios Oscar: “Espero que la Academia me vuelva a invitar”

Will Smith fue el gran protagonista de los Premios Oscar 2022. Y no sólo porque se quedó con una de las estatuillas, sino porque protagonizó todo un escándalo.

Resulta que el actor se indignó con un chiste de Chris Rock sobre el escenario, donde se burló de la alopecia de Jada, su mujer.

Un hecho que hizo que el protagonista de El Príncipe del Rap saltara de su asiento a golpear al comediante, dejando la grande en la premiación y en las redes sociales a nivel mundial.

Así, en medio de la confusión, donde todos querían saber si el momento había sido real o algo planeado, llegó el premio a Mejor Actor, minuto donde Smith se coronó como gran ganador.

El discurso de Will Smith

Fue entonces que todo se aclaró. Y la audiencia entendió que lo ocurrido era muy real, cachetada incluida.

Esto porque el actor lanzó un discurso de agradecimiento donde si bien no nombró a Chris Rock directamente, dejó más que en evidencia su molestia, hablando también de su personaje en Rey Richard.

“Richard Williams fue un hombre muy valiente, defensor de su familia. En este momento de mi vida, yo estoy abrumado con lo que Dios me pide que haga y que sea en este mundo. Haciendo esta película pude proteger a Aunjanue Ellis, una de las más fuertes y más delicadas personas que he conocido. Pude proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, partió diciendo.

Y luego, indicó que “sé que hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti”.

Así, el actor reconoció la conversación con Denzel Washington, uno de los que llegó a calmarlo tras el incidente con Rock.

Durante la pausa publicitaria, Denzel Washington y Tyler Perry, apartaron a Will Smith aparentemente para calmarlo. Will parece secarse lágrimas de los ojos mientras regresa a su asiento con Jada y su representante #Oscars pic.twitter.com/5REey90QOp — Hector Palmar (@heyhec) March 28, 2022

Finalmente, la estrella manifestó que “quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de King Richard y a toda la familia Williams… El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

El mundo vio a Will Smith escuchar a su esposa decirle en vivo que ella tenía una aventura. La gente se rió de Will. Se convirtió en un meme. Sin embargo, te preguntas por qué los hombres no se abren acerca de sus problemas mentales. El niño está solo. pic.twitter.com/P1aEQin3Ee — Encamador (@Encamador) March 28, 2022

De esta forma, Will Smith no sólo reconoció que su exabrupto fue real, sino que además pidió perdón públicamente por los hechos, sobre todo a los Premios Oscar, que vieron manchada su noche por el extraño momento.