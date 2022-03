Cachetada de película: la ola de memes que generó el golpe de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

La noche de los Premios Oscar 2022 quedará en la historia como el escenario de la pelea entre Will Smith y Chris Rock. El primero le pegó un bofetón al segundo, luego que hiciera una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith.

Las risas incómodas y las caras de sorpresa se tomaron la transmisión de la ceremonia. Los rostros de Nicole Kidman y Lupita Nyong’o representaron a decenas de usuarios de Twitter, quienes mostraron su incredulidad frente al momento, creyendo que se trataba de un montaje.

Pero el discurso de Will Smith al recibir el galardón a Mejor Actor por King Richard fue elocuente. “En este negocio tienes que ser capaz de aguantar que la gente te falte al respeto, y tienes que sonreír y fingir que eso está bien”, sostuvo.

“Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio”, expresó Will Smith entre lágrimas.

Lo cierto es que las reacciones en las redes sociales fueron múltiples, desde memes a frases como “el momento más incómodo en los Oscars”.

nicole kidman me representa cuando vi a will smith enojarse pic.twitter.com/jpfbBHvyI6

LUPITA IN THE BEHIND WILL SMITH IS KILLING ME #AcademyAwards pic.twitter.com/BtITt6SC4R

— matt murdocks gf ♡ (@omgmattmurdock) March 28, 2022