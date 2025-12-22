Año clave para los fans: estos son los animes que llegan en 2026 y que ya generan hype mundial

;

Jujutsu Kaisen, One Piece, Frieren y JoJo lideran el potente calendario anime confirmado para el próximo año.

El pasado domingo se vivió una jornada histórica para los fanáticos del anime con importantes anuncios en la Jump Festa 2026, en la cual se confirmaron fechas, tráilers y novedades de varios proyectos durante el próximo año.

Entre las revelaciones más esperadas estuvo la fecha de estreno del nuevo arco de One Piece, así como la confirmación de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen, además del estreno global para JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run.

También se anunciaron novedades sobre My Hero Academia, con un OVA que adaptará partes del final del manga, los que se suman al retorno de otras series de culto.

Estrenos de anime 2026

  • Jujutsu Kaisen – Temporada 3

Jujutsu Kaisen estrenará su tercera temporada en enero de 2026, específicamente el 8 de enero de 2026, según avance oficial.

  • One Piece – Arco de Elbaf

Se confirmó el estreno del Arco de Elbaf de One Piece para el 5 de abril de 2026 como parte de la reorganización de la serie.

  • JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run

Netflix reveló que JoJo’s Bizarre Adventure: STEEL BALL RUN tendrá su estreno en 19 de marzo de 2026 con un adelanto del anime y trailer.

  • My Hero Academia – OVA “MORE

Se anunció un OVA de My Hero Academia titulado MORE, que llegará el 2 de marzo de 2026 en Netflix, adaptando contenido del epílogo del manga.

  • Dandadan – Temporada 3

Dandadan confirmó su temporada 3 para 2027, aunque sin fecha exacta.

  • Sousou no Frieren – Temporada 2

Frieren: Beyond Journey’s End, temporada 2. está programada para estrenarse el 16 de enero de 2026.

La serie podría tener solo 10 episodios, aunque todavía no está confirmado.

