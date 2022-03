Amy Schumer se llenó de críticas por despectiva broma a Kirsten Dunst

Un incómodo momento vivió la actriz Kirsten Dunst al encontrarse con la humorista Amy Schumer en los Premios Oscar.

La situación ocurrió cuando Dunst estaba sentada junto a su pareja, el actor Jesse Plemons, ambos nominados como “Mejor actriz de reparto” y “Mejor actor de reparto” por la película El poder del perro, observando el show a la espera de ser nombrados.

A ese lugar se acercó Amy Schumer quien se encontraba bromeando con las personas que estaban “llenando asientos” en la premiación. En esta línea, aprovechó la presencia de la pareja para burlase de ellos.

“Les explicaré lo que hacen los rellena-asientos. Aquí tenemos a una”, dijo Amy Schumer a la actriz Kirsten Dunst. “¿Te puedes levantar e irte al baño, cariño?”, le expresó antes de quitarla de la silla y sentarse junto a su marido.

“¿Sabías que esa es mi esposa?”, respondió de inmediato Jesse Plemons visiblemente enojado. “¿Estás casado con esa rellena-asientos? Oh, eso es raro”, respondió la comediante, incomodando aún más a la pareja de actores.

La reacción molestó a los televidentes quienes se lanzaron contra la comediante por su pesada “broma”.

Hay que señalar que, además de esta polémica, el momento más comentado de la premiación fue cuando Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock luego que éste se burlara de la alopecia de su esposa, Jada.

“Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, le dijo enfurecido luego de pegarle en el rostro en frente de todos los asistentes y en vivo en la transmisión de los Premios Oscar.

Imaginate ser Kirsten Dunst y tener 30 años de carrera con Entrevista con el vampiro, Vírgenes suicidas, Bring It On, Spider-Man, Melancholia, etc. para que Amy Schumer (!) te diga "ocupa asientos" en tu nominación en los #Oscars. LA QUIERO PRESA.pic.twitter.com/FBXRpU1y8Q

— Nico Nicolli (@nicoo_ncl) March 28, 2022