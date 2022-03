“Mauricio se habría enfurecido”: Destapan la razón del quiebre entre Pinilla y Gissella Gallardo

No se siguen en redes sociales y hace rato se habla de un distanciamiento. Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo estarían pasando por un serio quiebre.

Uno que viene hace días comentándose en los diversos paneles faranduleros, donde varios habían reparado en la ruptura.

De hecho, el periodista Sergio Rojas fue quien entregó más detalles de esta separación en su Instagram Live Qué te lo Digo.

Y ahí reveló las razones que habrían provocado que el futbolista decidiera alejarse de la rubia, protagonizando así una crisis más en su matrimonio.

Pinilla, molesto

Según Rojas, “efectivamente me cuentan que Gissella está distanciada de Mauricio, traté de hablar con ella y no me contestó”.

Y agregó que “me lo contaron del círculo de amigos de Gissella y Mauricio, y les pregunto si están distanciados, porque la información que a mí me llegó, pero que no está chequeada por las primeras fuentes pero si por el círculo cercano del matrimonio”.

El reportero comentó que “me cuentan que efectivamente Gissella estaría atravesando un mal momento matrimonial con Mauricio Pinilla, se puede verificar que no se siguen sus cuentas y Mauricio tampoco sigue a Fabiola Gallardo, la hermana de Gissella”.

Luego, señaló que “me dicen que con una ex socia de la hermana terminaron la relación laboral muy mal” y que esto habría gatillado el quiebre.

“Me cuentan que un día Mauricio llama a la ex socia de Gissella y ahí entiendo que la ex socia le empezó a contar algunas cosas de Gissella a Mauricio y que Mauricio desconocía algunos sucesos que habrían sido comentados por esta ex socia, y ahí Mauricio se habría enfurecido con Gissella porque le habría ocultado alguna información”, soltó.

E indicó que “la socia le contó a Mauricio y ahí se distanció de Gissella y también de Fabiola, ya que esta conocía algunas situaciones de su hermana que nunca le contaron a Mauricio. Al enterarse de esto habría decidido mantener distancia”.

De esta forma, Mauricio Pinilla habría dado un paso al costado en su relación con Gissella Gallardo. ¿Volverán o será para siempre?