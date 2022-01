¿Se contagiaron juntos? Karen Doggenweiler se sumó al positivo por Covid-19 de Mauricio Pinilla

Karen Doggenweiler fue la última en anunciarlo a través de sus redes sociales: su examen PCR dio positivo a Covid-19.

La animadora lo contó en sus historias de Instagram. Y ahí manifestó que, tras hacerse el test, se encuentra aislada de su familia.

“Lamentablemente hoy recibí el resultado de un PCR que me realicé al volver de grabar en el sur, que dio positivo”, indicó.

Y comunicó que “como lo señalan las autoridades sanitarias, todas las personas con las que he compartido hasta hoy están en alerta Covid-19. Estoy en mi casa, sin contacto con mi familia”.

Karen Doggenweiler y Mauricio Pinilla enfermos

Sin embargo, la enfermedad de la conductora no fue la única baja para TVN en estos días, ya que otro de sus rostros también se contagió.

Mauricio Pinilla, compañero de Doggenweiler en Zona de Encuentro también dio positivo al virus, como confidenció en sus cuentas.

“Aquí estamos coronados. Familia Covid, contagiada. Estamos en ese proceso de recuperación”, manifestó.

Y detalló algunos de sus síntomas, manifestando que había experimentado “dolor de cabeza muy fuerte, muchísima congestión, muy decaído y con el cuerpo muy dañado, pero hoy me siento un poco mejor”.

Incluso, el futbolista deslizó una crítica a las vacunas, expresando que “me vacuné con las 3 dosis… no es que sea antivacuna, pero me contagié igual y me siento como las pelotas. Entonces no sé si esa es la solución. ¿Cuántas vacunas nos vamos a tener que poner? Ojalá encuentren algo que sea más efectivo”.

De esta forma, Mauricio Pinilla y Karen Doggenweiler habrían contraído el virus, sin confirmar si fue juntos o no, en días donde ambos se preparaban para conducir dos grandes apuestas veraniegas de TVN: el Festival de Chile y el nuevo matinal de los fines de semana.