“Es agotador”: La molestia de Carola Brethauer porque la siguen asociando a Mauricio Israel

Vuelve a la TV. Carola Brethauer retorna a las luces liderando la nueva temporada de Pauta Libre en La Red.

Una situación que coincide con el retorno de su ex, el comunicador Mauricio Israel, a las pantallas, de la mano de Círculo Central en TV+.

Por eso, no era extraño que a la rubia le preguntaran por esta similitud con el hombre con el que estuvo casada durante varios años y que se fue de Chile dejándola llena de deudas.

Una situación que la figura confirmó que la tiene cansada y de la que conversó con el diario electrónico La Hora.

Carola Brethauer, chata de Mauricio Israel

La reportera confesó de entrada que “entiendo perfecto que me pregunten y no me complica para nada. Entiendo que pueda ser un poco más complicado preguntar estas cosas que son más personales”.

Y agregó que “me pasa siempre, incluso amigos me dicen ‘cachaste que hizo…’ y se ponen a hablar del tema, y les digo que hace 20 años que no tengo que ver nada con él”.

Sin embargo, más allá de la anécdota, Brethauer reveló que “no me molesta, pero es agotador que te sigan asociando e involucrando, porque todo lo que digas o dejes de decir, te van a decir ‘algo hay ahí’. Y es complicado cuando tienes familia por detrás”.

E indicó que “yo sé que a mi mamá y a mi marido les pasa que se afectan. Si fuera solo yo me largaría a hablar, e incluso contaría recordando cosas, pero no soy sola”.

Carola manifestó eso sí que “ya no hay ninguna mala onda, ya pasó mucho rato. Creo que entre ambas partes no existe ni un rencor ni nada. Que le vaya lo mejor posible”.

Y luego prefirió comentar su debut en La Red, junto a nombres tan potentes como Mónica González y Alejandra Matus. “Estoy súper contenta con este desafío, que me llegó tan tarde. Me refiero a tan vieja, pero contenta. Además después de estallido y la pandemia se acabaron todas las pegas y yo estaba haciendo otro tipo de vida, pero siempre echando de menos porque me encanta”, dijo.

De esta forma, Carola Brethauer dejó claro que no quiere saber más de Mauricio Israel. Y que es un capítulo más que cerrado en su vida.