¡Indignada! Begoña Basauri se enojó por recuerdo de su polémico escándalo con Felipe Braun y Mane Swett

Es un escándalo que siempre sale en los recuerdos faranduleros. El supuesto triángulo amoroso de Mane Swett, Felipe Braun y Begoña Basauri revive cada cierto tiempo.

Es que pese a que ha pasado más de una década del hecho, donde supuestamente la rubia pilló a quien era su marido con su colorina colega, aún hay gente que lo rememora.

Como una seguidora de Basauri, que no encontró nada mejor que comentarle en su cuenta de Instagram un odioso mensaje.

“Ojalá no te cague una amiga”, le dijo en una publicación donde la ex Masterchef recordaba sus declaraciones en Socios de la Parrilla, donde contó cómo se enamoró de su actual pareja.

Begoña, indignada

Ante esto, fue Pancho Saavedra, amigo de la actriz, quien salió a defenderla. Y lanzó una pesada respuesta.

“Eras la almohada que sabes tanto, Sapa, farandulera, conventillera, y la sororidad y todo eso….. pffff”, le dijo.

Luego, Basauri también respondió con rabia: “#noesno pones en tu biografía y te tiras el comentario más sexista y machista del 2022”.

Sin embargo, la mujer no paró ahí. Y volvió a contestarle de manera más antipática, principalmente a Saavedra.

“¡¿Qué?! Perdón, pero ¿quién te crees tú para tratarme así?!… En primer lugar no dije ninguna mentira, ni estoy denigrando a nadie. Y en segundo, jamás podría ser sorora con una mujer como ella. Hay códigos entre amigas que no se rompen!! En realidad más que código, es sentido común, valores como el respeto y la lealtad para mí no se transan”, arremetió.

No obstante, ni Pancho Saavedra ni Begoña Basauri volvieron a responder a la usuaria, ignorando así la molesta polémica.