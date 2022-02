Begoña Basauri contó como conoció a su pareja: “Aquí me quedo”

Begoña Basauri fue una de las últimas invitadas al programa Socios de Parrilla de Canal 13.

La ganadora de MasterChef Celebrity Chile asistió al décimo capítulo del programa junto a su excompañero de cocina Álvaro López, junto a quien contaron algunos aspectos desconocidos de su vida profesional y personal.

En esta línea, en el programa conducido por Pedro Ruminot, Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, la actriz fue consultada sobre el ámbito amoroso y su actual relación con el arquitecto Sebastián Undurraga.

“Había todo un plan que yo no cachaba”, dijo sobre el momento en el que lo conoció luego que un amigo la llevara a su cumpleaños.

“Un amigo me llevó, me dijo ‘está un amigo de cumpleaños, vamos’. Y yo así como, ‘pero es que a estas alturas de la vida llegar de paracaidista no da’. Me dijo ‘pero vas y eres mi más uno’. Tomás me invitó, que era compañero de colegio de Sebastián. Llegamos al cumpleaños y ahí nos conocimos”, contó.

“Primer pololo cuico que te conozco”, bromeó Saavedra en el espacio televisivo. “Sí, con apellido con ‘doble r’ y todo”, añadió la actriz en el mismo tono.

“¿Fue amor a primera vista? ¿Flechazo?”, le preguntó el actor a su colega en búsqueda de más detalles del inicio de su relación. “No, porque era un asado de día, tampoco era un carrete. Era medio paracaidista la situación, pero iba avalada por el amigo. Después caché que hubo todo un plan”, añadió.

“Ahí nos conocimos y después, esto tiene que haber sido un sábado, el martes me escribió ‘hola, te invito a almorzar’. Yo dije ‘este cabro es fino. Me invita de día y a un lugar neutro. Aquí me quedo, aquí me estaciono’, porque una está acostumbrada a la noche y altiro una de litro”, recordó sobre su actual pareja.

Del inicio de su relación a la actualidad, Begoña Basauri fue consultada sobre las proyecciones de su relación. “Un hijo me encantaría tener”, dijo y descartó la idea del matrimonio temporalmente.

Revisa aquí el capítulo: