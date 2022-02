“Tengo que proteger mi salud mental”: Sara Ramírez se refirió a las controversias que generó personaje no binario en And Just Like That…

La actriz mexicoestadounidense Sara Ramírez aseguró saber sobre todo el descontento por parte de fanáticos a su personaje en And Just Like That…, sin embargo, realizó hincapié en la importancia de proteger su salud mental frente a los comentarios desagradables.

El papel de la intérprete de Callie en Grey’s Anatomy no fue muy bienvenido por los seguidores de la secuela de Sex and the City, acción que se ha hecho notar en redes sociales.

El pasado jueves 3 de febrero la producción llegó a su fin en su primera temporada, después de 10 episodios de aproximadamente una hora.

¡Alerta de spoiler! El rol de Sara Ramírez en And Just Like That…

Para quienes no han visto la producción, la serie presenta a Che Díaz, una persona que se identifica como no binarie y que mantiene una relación con Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

En una reciente entrevista con The New York Times, Sara Ramírez confesó que ella sabe sobre el odio que existe hacia su personaje, pero decide ignorarlo por su bienestar mental. ·Estoy muy consciente que existe odio en Internet, pero tengo que proteger mi propia salud mental y mi propio arte”, consignó Ramírez.

“Eso es mucho más importante para mí porque soy un ser humano real. Tengo mucho orgullo de poder representar lo que hemos creado. Hemos construido un personaje que también es un ser humano, que es imperfecto, complejo, que no está aquí para agradar a la gente, ni para buscar aprobación. Esta aquí para ser sí mismo”, agregó Sara.

En and just like that, no me puede desagradar más Che. Qué hicieron con Miranda??!!! pic.twitter.com/pMd4FGrNsc — Bel (@Belen_Chaya) February 6, 2022

Ya ha terminado 'And Just Like That' y debemos abrir el melón de CHE DÍAZ, ese personaje que nunca querríamos haber encontrado tan irritante. https://t.co/OCY0RbLxB4 — Guillermo Alonso (@twillermoalonso) February 4, 2022

And just like that… Che is getting more embarrassing and cringe. 😱😬 #andjustlikethat pic.twitter.com/FxxH1WGgaK — Lucas Beauvais-Stracke (@SonnyWilson18) January 20, 2022

Me gusta mucho Che, el personaje de And Just Like That. Creo que aportó muchísimo pero desparpajo de talento eh. Y también me gustó la "micro-serie". Sorry. — Maria Florencia Freijo (@mariaFFreijo) February 5, 2022

El mejor personaje de and just like that fue seema el peor che jaja — Sebastián 🌳🌳🌳🌳🌳 (@sebascelofan) February 4, 2022

No entiendo el odio por Che Díaz en And Just Like That — L 🍳 (@LismaryHV) February 4, 2022

Desde el día 1 no soporto el personaje, me parece un personaje machista y tóxico #AJLT #SATC Por qué nadie quiere a Che Díaz: análisis del personaje más controvertido de ‘And just like that’ | Cultura | ICON | EL PAÍS https://t.co/0lU5ep1Wg1 — Poli-tica506 (@politica5061) February 5, 2022

Los mejores actores de And Just Like That son el público de Che en fingir que sus chistes dan risa — Arnoldo (Taylor's Version) 🧣 (@arnoldvenzor) February 4, 2022

El final de 'And Just Like That' me ha dejado un sabor de boca horrible y me he quedado con la sensación de que no tenían ni idea de lo que querían contar. Miranda, Che, los sms de Samantha…menudo horror todo. Dicho esto vería 10 temporadas más. pic.twitter.com/RFHJvTURDU — Fuckninosarratore (@El_Matarreyes) February 4, 2022