Amistad quebrada para siempre: Karen Bejarano confesó por qué se distanciaron con Nati Mandiola

Nunca más fueron amigas. Karen Bejarano y Nati Mandiola dejaron de ser las compinches cercanas que iban a todos lados juntas.

Y este quiebre llamó la atención de sus fanáticos, que vieron como las jóvenes dejaron de seguirse y terminaron con sus viajes y juntas.

Por eso, a ambas les han preguntado varias veces en sus redes sociales qué pasó. Y por qué nunca más estuvieron vinculadas.

Una respuesta que la cantante al fin abordó en un live en Instagram, donde reveló la razón del triste distanciamiento.

Karen Bejarano y su ruptura con Nati Mandiola

Así, a la ex Mekano le preguntaron “¿ya no son amigas con la Nati? Me encantaban las tres”, aludiendo a la tercera en cuestión, Francisca Rodríguez, quien tampoco siguió siendo amiga de Mandiola.

Entonces, Karen contestó que “la verdad es que la amistad no prosperó. Mis procesos y los de ella no estaban en la misma sintonía y eso lógicamente separó los caminos”.

Y agregó que, pese a esto, “siempre le desearé lo mejor”, frase que acompañó con varios emojis de buena onda.

De esta forma, Karen Bejarano dejó claro que nunca más volverían a confirmar el trío que tenían con Francisca y Nati Mandiola. ¡Una pena!