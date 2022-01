“¿Será tanta su ignorancia?”: Carlos Zárate criticó sin filtro entrevista de Jenny Álvarez en Canal 13

Dejó la grande. Las declaraciones de la diputada Jenny Álvarez en Canal 13 sacaron ronchas en redes sociales.

A tal punto que el periodista Carlos Zárate, miembro de la misma casa televisiva, también se sumó a las críticas tras la intervención de la mujer en el matinal Tu Día.

Es que en el programa la política hizo varias declaraciones que impactaron, sobre la vacunación, el Pase de Movilidad y cómo enfrentó su contagio de Covid-19 sin tener su esquema de inoculación completo.

“Me sentí relativamente bien. No tuve miedo, porque no vi ningún efecto grave de salud. Soy una persona sana, con defensas buenas, me alimento bien, por lo tanto, nunca he tenido miedo. A la enfermedad nunca le he tenido miedo”, lanzó.

Incluso, tuvo varios cruces, con Mirna Schindler y Mauricio Jürgensen, que terminaron colmando a los televidentes.

Zárate contra Jenny Álvarez

Así, el reportero del 13 se sumó a los reclamos contra las intervenciones de la diputada. Y usó su cuenta de Twitter para desahogarse.

“Es tanta la desinformación de la diputada que está en Tu Día que habla de una ‘inmunidad de rebaño’ que no existe. Lo que se habló fue el porcentaje necesario para poder controlar la enfermedad”, fue lo primero que comentó.

Y agregó que “será tanta su ignorancia que no sabe que la gran mayoría de pacientes críticos son personas no vacunadas… La diputada repite argumentos sin ningún asidero”.

Luego, el periodista indicó que “cuando a la diputada le mencionaron que había un doctor (en contacto con el matinal), el diputado Juan Luis Castro, ‘valientemente’ rehuyó el contacto. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero no se puede negar la evidencia sin prueba”.

Finalmente, Carlos Zárate manifestó que sus opiniones sobre Jenny Álvarez “son personales, y como tal deben ser interpretadas”.