“¿Está diciendo que soy insensible?”: El tenso cruce entre Jenny Álvarez y Mirna Schindler tras cuestionar vacunación en Canal 13

Fue una entrevista donde no dejó hablar a nadie. Jenny Álvarez se enfrentó al panel de Tu Día tras ser invitada a debatir sobre las vacunas contra el Covid-19.

La diputada, que confirmó que no se ha vacunado y se lanzó con polémicas declaraciones contra el Pase de Movilidad, sacó ronchas en las pantallas de Canal 13.

Y ahí no sólo se enfrentó a Mirna Schindler, con quien protagonizó un tenso cruce, sino que además indignó a los televidentes con su postura “antivacuna”.

Esto porque la política del PS, que causó todo un escándalo al mandar a su bancada completa a cuarentena, expresó varias opiniones de lo más polémicas.

El round entre Jenny Álvarez y Mirna Schindler

La diputada no sólo insistió en cuestionar la efectividad de las vacunas, sino que además planteó que no está de acuerdo con el Pase de Movilidad.

“Yo no me opongo a la vacuna, ni que la gente se vacune. Es el respeto al derecho de los trabajadores, que se está vulnerando. Los trabajadores tienen el derecho de decidir si se vacunan o no, no les pueden prohibir a un trabajador ir a un lugar si no están vacunados“, indicó.

E hizo un llamado “para que realmente se tomen medidas para seguir evitando muertes, contagios y libertades a la gente que no quiere tomar la opción de la vacuna, que está sana y que tiene el derecho -que no se lo da el Pase de Movilidad- de poder circular libremente por este país”.

Entonces, Mirna le habló de cómo las vacunas han evitado miles de muertes, y que hoy quienes no tienes su esquema de vacunación completo son quienes están llegando a las UCI, argumentando que “este tema enciende pasiones. A mí, personalmente, me afectan los 40 mil muertos”.

Fue en ese momento que Jenny reaccionó y le dijo ofuscada “¿usted está diciendo que yo soy insensible? ¿Está diciendo que soy insensible y no me afecta? Está equivocada porque no es así”.

Schindler contestó que “no, usted está diciendo algo que yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo que a mí me parece que 40 mil…”, intervención que no pudo terminar, ya que Álvarez la cortó señalando que “a usted le afecta, a mí también me afecta. Por eso estoy haciendo el llamado al ministerio para que se tomen medidas efectivas, para que no se siga contagiando más gente, a pesar de tener tres vacunas y que la gente ya no quiere más”.

La pelea con Mauricio Jürgensen

Pero con Schindler no fue con la única que la diputada se agarró. Además, tuvo un intercambio con Mauricio Jürgensen.

Esto porque el periodista le dijo que no se victimizara, frente a lo que Álvarez comentó molesta que “no me estoy victimizando. Hay miles de personas que no se quieren vacunar y están en su derecho”.

Las discusiones de Jenny con el panel de Tu Día no pasaron desapercibidas en el mundo tuitero. Y allí la gente se manifestó con todo, sobre todo por su postura.

Oye que ganas de darle un buen pape a la Jenny Álvarez pic.twitter.com/KnDquLvrDa — Francisca Urrutia (@Fram_Urrutia) January 28, 2022

Cada segundo que permanece Jenny Álvarez en la pantalla de Canal 13 retrocede la lucha del país contra el Coronavirus. — Larry Moe (@TheRealLarryMoe) January 28, 2022

La diputada Jenny Alvarez del PS está en canal 13 entregando noticias falsas sobre la vacuna, barbaridades sin datos, diciendo que hay mucha gente que se ha muerto por la vacuna contra el covid y destempladísima, por lo demás. Su partido debiera sancionar a tamaña imbécil. — Javiera Tapia (@rocanrolear_) January 28, 2022

Debemos denunciar a Canal 13 por difundir las imbecilidades de Jenny Alvarez. — KaRiNaAA 🦊🦊🦊 (@KMMEdicamentosa) January 28, 2022

Oye lo de la diputada antivacuna en Canal 13… Que irresponsable, cuanta ignorancia en ella — Cristian Neira 🏆🏆🏆🏆 (@CristianNeira) January 28, 2022

Diputada de la República y antivacuna, Jenny Álvarez:

-"Están obligando a la gente a vacunarse contra el Covid y no está siendo efectiva".

-"Hay miles de personas que no se quieren vacunar y están en su derecho y se les quiere quitar su derecho".

¡¡Paren este delirio!! @PSChile pic.twitter.com/69cciwjsxv — ɢᴜsᴛᴀᴠᴏ ᴍᴀɴᴇ́ɴ (@gmanen) January 28, 2022

¿Se puede denunciar a CNTV a #tudia por darle cobertura a la mentirosa y antivacunas de Jenny Álvarez? Muy irresponsable darle cobertura con la cantidad de contagios hoy. — Javiera (@pewenantu) January 28, 2022

Viendo a Jenny Álvarez en #TuDia13 una vergüenza para el #PS y para #canal13 tenerla al aire. pic.twitter.com/7N3vZpDg7g — Danilo lueiza (@beetbusterr) January 28, 2022

De esta forma, Jenny Álvarez sacó ronchas en el matinal de Canal 13, donde incluso varios alegaron contra la misma señal por darle pantalla.