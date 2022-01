Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield: Los tres Spider-Man se reunieron para hablar de la película

Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield fueron reunidos en una entrevista que emocionó a los fanáticos de Spider-Man.

Los tres protagonistas de las películas de Hombre Araña se unieron a una conversación dirigida por el periodista Pete Hammond.

Uno de los primeros en hablar fue Tobey Maguire, el primero de los tres en encarnar al personaje de Marvel en 2002. “El amor y celebración de estas películas y lo que significan eran evidentes. Que los creativos tuvieran una intención auténtica y genuina me dieron ganas de unirme”, recordó el actor de 46 años.

De la misma forma, admitió ser fan de sus sucesores en el papel de Spider-Man. “Soy un gran fan de las películas de Tom y de Andrew. Fue como revisar aquello que fue parte de mi historia y así tener la chance de juntarnos. No quiero decir que fue como cerrar un capítulo, pero si tener algunas resoluciones”, admitió.

Por su parte, Andrew Garfield, quien dio vida al personaje en 2012, también se refirió a sus colega y reveló cómo fue su decisión de tomar el papel.

“Yo esperé a ver que iba a hacer Tobey, así que ahí noté que no tenía elección. Lo sigo Tobey hasta el fin del mundo. La intención se sintió muy pura, con una historia creativa. No era solo volver para decir hola e irnos de vuelta. Nuestra presencia estaba al servicio de Tom y lo que él es como Peter Parker”, añadió sobre la última película de Spider-Man.

En tanto, Tom Holland, quien asumió el desafío en 2017 añadió: “Siempre supe que esta película iba a ser amada alrededor del mundo”.

Tras el éxito de la última entrega del Hombre Araña, Spider-Man: No Way Home, Holland reveló sus emociones ante las reacciones del público. “En las últimas semanas volví a casa y me enfrenté a la realidad y se siente como si hubiera estado en un extraño sueño”, dijo el actor de 25 años.

Ante la actuación de su colega, Andrew Garfield expresó: “Superó mis expectativas por la forma en la que Tom, Zendaya y Jacob Batalon funcionan como trío, es una amistad mágica. Nos recibieron muy bien a mí y a Tobey. Nos dieron muchos permisos para actuar. Se sintió como una hermandad”.

“Me encantó la idea del multiverso expandiéndose en esta película porque sin el Spider-Man de Tobey ni el mío, el Spider-Man de Tom no se podría haber convertido en el Peter Parker que se debía convertir”, dijo.

Y añadió: “Quizás hubiera perdido a su novia o hubiera tomado un camino más oscuro sin esa escena en la que Tobey funciona como un mentor. Era una historia que quería contar y con la gente que quería trabajar”.

Volviendo a sus impresiones tras interpretar el papel, Holland destacó: “Esta película se siente como una celebración de tres generaciones del cine. En las escenas estuve muy emocionado pero también muy feliz de todo lo que estaba pasando”.

“Pensaba: ‘Mira mi vida, mira todo lo que me ha pasado, estoy trabajando con Tobey Maguire y Andrew Garfield’. Me entusiasmaba poder hacer una película de superhéroes mucho más emotiva de lo que se vio hasta ahora”, añadió.

Para Tobey el regreso al set fue muy significativo. “Recuerdo estar en el último día en el rodaje y tener esa consciencia de los 20 años de historia. Se sintió muy poderoso poder estar trabajando con Andrew y Tom”, destacó el actor.

“Fue una experiencia muy enriquecedora sentir que compartíamos algo, que teníamos esa hermandad. Todas las películas y todos los personajes se incluyeron de una forma muy balanceada y elegante”, evaluó.

“Estar con ellos dos fue mucho mejor de lo que imaginé, mucho más de lo que puedo expresar en palabras”, dijo en la entrevista que se extendió por media hora y que se ha viralizado en redes sociales durante estas últimas horas.

Revisa aquí la versión subtitulada: