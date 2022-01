Paz Bascuñán y su sentido mensaje tras muerte de su abuela Leonor Oyarzún: “Te llevaré conmigo para siempre”

Durante la madrugada de este viernes se informó sobre la muerte de Leonor Oyarzún, exprimera dama, viuda del ex Presidente Patricio Aylwin y abuela de Paz Bascuñán, a los 102 años de edad producto de causas naturales.

Bajo este contexto, la actriz utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la partida familiar, compartiendo imágenes del recuerdo junto a un sentido mensaje.

“Hace años me di cuenta que las manos de mi abuela empezaban a envejecer… era chica y sentí por primera vez lo que era el miedo”, partió contando.

“Mi abuela envejece y me sorprendí. Mi abuela no es inmortal. Mi abuela un día no va a estar. Me imaginaba entonces que la tierra se iba a abrir y que íbamos a desaparecer todos con ella, porque el mundo sin mi abuela no es posible”, agregó.

En su mensaje, Bascuñán realizó hincapié en que la casa de Oyarzún es “sólida” y que el lugar está plasmado de recuerdos. “Donde me resulta dormir siesta. Acurrucada. El único número de teléfono que me sé, su jardín, su presencia…”, indicó.

“Qué va a ser de mi vida sin tu vida, Ita mía. ‘La vida sigue y hay que saber adaptarse a ella’, me dijo la navidad pasada”, confesó.

“Aquí estoy. Intentaré adaptarme. Buscando en mí su fortaleza, su lucidez, su entusiasmo, su determinación, su sabiduría, humor, calma, equilibrio. Ita. Reina. Matriarca. Madre. Sólida. Distinguida. Gozadora. Elegante. Gigante”, agregó.

Paz indicó que esto era “el fin de una manera de existir, pero esta mañana igual ha amanecido, igual las flores de su jardín están radiantes, igual me levanto con mi familia para despedirte, amada abuela”.

“La vida sigue y yo te llevaré conmigo para siempre”, sentenció la actriz.