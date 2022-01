Está hospitalizada: Sinéad O’Connor publicó desgarradores mensajes suicidas tras muerte de su hijo

Una serie de mensajes suicidas publicó Sinéad O’Connor en su cuenta de Twitter estas últimas horas.

La artista de 55 años usó la red social para compartir una serie de mensajes tras la reciente muerte de su hijo adolescente, Shane.

En dicho hilo de Twitter, la artista confirmó que está hospitalizada tras dar a entender que no quiere seguir con vida.

“Lo siento. No debería haber dicho eso. Estoy con policías ahora camino al hospital. Siento haber molestado a todos. Estoy perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará un tiempo. Pero voy a encontrar a Shane esto es sólo un retraso”, escribió en el último mensaje publicado en la red social.

Previo a este tuit, Sinéad O’Connor anunció su intención de quitarse la vida. “He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido vivir sin él. Todo lo que toco, lo arruino. Solo me quedé por él. Y ahora se ha ido”, escribió.

“He destruido a mi familia. Mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona. Y todos ustedes sólo piensan que soy buena porque puedo cantar. No lo soy”, aseveró.

“Esto no es culpa de nadie más que mía. La muerte de Shane no es culpa de nadie más que mía.No quiero estar en un mundo sin mi Shane y sin mis otros hijos. No merezco vivir. Es culpa mía. De nadie más”, escribió la cantante que tiene cuatro hijos: Yeshua Bonadio (15), Roisin Waters (25), Jake Reynolds (33) y el fallecido Shane Lunny.

“Yo estaba jodida desde el día que nací. No es culpa de mis padres ni de mi familia o de mis hijos. Es mía. Dios me hizo mal. Así que me estoy enviando de regreso con él, la única persona en esta tierra que alguna vez me amó de verdad”, expresó en el hilo.

Durante la mañana de este viernes los tuits fueron eliminados de la cuenta de la cantante de 55 años.

Hay que señalar que Shane fue encontrado muerto el pasado viernes 7 de enero tras pasar varios días desaparecido.

Por el momento se desconoce el actual estado de salud de la cantante y sí efectivamente intentó suicidarse.

Revisa aquí las declaraciones (en inglés):