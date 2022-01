Cantante Sinéad O’Connor devastada: hallaron muerto a su hijo de 17 años

Fue una triste noticia. Sinéad O’Connor comunicó que hallaron muerto a su hijo de 17 años, desaparecido hace una semana.

El joven Shane había desaparecido el pasado jueves 6 de enero. Y el viernes la policía encontró su cuerpo, tras haberse fugado de un centro médico en Dublín donde se encontraba bajo vigilancia por riesgo de suicidio.

Una situación que mantenía angustiada a la cantante, que había posteado diversos registros en sus redes sociales pidiéndole que regresara.

“Este es un mensaje para mi hijo, Shane. Shane, no es graciosa esta pérdida. Me estás asustando muchísimo. ¿Podrías hacer lo correcto y presentarse en una estación de Gardai (policía irlandesa)? Si alguien está con Shane, llamen al Gardai por su seguridad”, escribió en sus redes.

Sin embargo, Shane no regresó. Y fue encontrado por las autoridades. “Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray, en Wicklow, el viernes, 7 de enero, el llamamiento de ‘persona desaparecida’ con relación a Shane O’Connor, de 17 años, se ha detenido”, comunicaron los medios locales.

Tras esto, Sinéad volcó su dolor a sus cuentas. Y ahí publicó sentidos homenajes a su retoño, que conmovieron a sus fanáticos.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios. Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te amo tanto”, expresó.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace:

— Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022