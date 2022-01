Amaya Forch advirtió sobre particular secuela del Covid-19: “Variante Iñi Piñi”

Es una secuela del Covid-19 de la que se ha informado en los últimos días. Y que a Amaya Forch le llamó mucho la atención.

Es que hace unos días en algunos medios se comenzó a investigar sobre una consecuencia del coronavirus que complicaría a los hombres.

Una que podría provocarles no sólo disfunción eréctil, sino además la reducción de sus penes, tal como le pasó a un sujeto de 30 años, que decidió compartir esto en un podcast.

“Mi miembro se ha reducido. Antes de que me diera el virus estaba por encima del promedio normal, no gigante, pero definitivamente era más grande de lo normal. Ahora he perdido alrededor de 4cm y estoy algo por debajo del promedio”, confidenció.

Amaya Forch ironizó con secuela

La noticia impactó a la actriz. Y decidió compartirla en sus redes sociales para debatir de ella con sus seguidores.

Eso sí, lo hizo con cierta ironía, ya que junto a la información de la llamativa secuela, la también cantante hizo un divertido comentario.

“Variante Iñi Piñi”, posteó junto a la imagen donde se alcanza a leer que a hombre se le redujo su miembro debido al Covid.

Una publicación que compartió primero en su muro de Instagram, recibiendo graciosos comentarios, pero que luego decidió dejar sólo en sus historias.

De esta forma, Amaya Forch trató de tomarse de la forma más chistosa una consecuencia del coronavirus que sí podría estar causándole problemas a varios en el mundo. Complejo, ¿o no?