Amaya Forch tras su eliminación en The Covers: “Me piqué, lloré y me pareció injusta”

Durante la jornada de este viernes se vivió un nuevo capítulo de eliminación en The Covers: Tributo a las estrellas, el cual estuvo protagonizado por la salida de Amaya Forch.

Si bien la actriz sacó múltiples aplausos en diversas oportunidades con sus imitaciones a Paloma San Basilio y a Lady Gaga, el programa evidenció que en la recta final, todo puede pasar.

“Me puse triste y me sentí sola”

A través de su cuenta de Instagram, Amaya Forch compartió una potente reflexión en relación a su salida del espacio de Mega.

“Mi eliminación me costó. Me piqué, lloré y me pareció injusta. Lo mismo que le sucede a cada persona que participa en una competencia. De pronto todo se volvió oscuro y frío. Cuando terminó la grabación me demoré más de lo normal en salir del estudio. Todos se fueron rápidamente’, comenzó contando la también cantante.

“Yo no quería bajarme del escenario, sabía que no podría volver a cantar en él. Me puse triste y me sentí sola. Comencé a caminar hacia la salida. Al otro lado de la puerta estaba Jordan, esperándome en silencio. Me miraba, con calma”, señaló la intérprete.

“Me acerqué a él y sin decir una palabra me extendió su brazo para que me apoyara y me acompañó en la caminata por los pasillos del canal de vuelta hacia el camarín. Fue como si me hubiese lanzado un salvavidas. Me habría quedado caminando a su lado por horas. Su cariño me sorprendió y conmovió. Jordan, mil gracias, te quiero”, siguió agregando la actriz, quien aprovechó la instancia para exponer una captura junto a Jordan.

El descargo de Amaya Forch con su padre tras su salida de The Covers

Asimismo, Amaya Forch detalló que “después de un rato y ya desmaquillada frente al espejo del camarín apareció el Koke. Me miraba con carita de puchero. Puchero lindo. Lentamente y sin decir una palabra sacó un alfajor de su bolsillo y lo puso frente a mí. Me dijo chao y se fue. Lindo Koke, eres lo máximo. Al llegar a mi casa llamé a mi papá para contarle lo sucedido. Escuchó atentamente mi reclamo”.

“Después de un rato me preguntó: y estabas preparada para ser eliminada? Su pregunta tan acertada y su manera de ver la vida me hizo respirar profundo y sonreír. No se trataba de perder o ganar, la clave estaba en saber competir. Cuando lo haces te preparas para todo lo que puede suceder. No, yo no estaba preparada para la eliminación” reveló.

“Sí, me eliminaron, pero estos 3 angelitos me hicieron sentir super ganadora. Ganadora de amor, buena onda y sabiduría. Gracias!!” sentenció haciendo referencia a sus compañeros.