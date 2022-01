“No funcionó”: Afirman que romance entre protagonistas de Amar Profundo llegó a su fin

Amar Profundo habría traspasado el amor de sus protagonistas de la pantalla a la vida real, con Nicolás Oyarzún y María Gracia Omegna viviendo un tórrido affaire en el sur, donde se graba la novela.

Una relación de la que se habló en varios paneles faranduleros, donde se aseguró que la pareja habría sido vista varias veces en románticas actitudes fuera del set.

“Ellos tienen una relación muy cercana hace tiempo”, dijo el comunicador Francisco Halzinki, agregando que ambos habían sido “paño de lágrimas para el otro”.

Y en Me Late, Sergio Rojas agregó que “me indican que él se habría referido al touch and go señalando ‘lo he pasado el descueve, bien'”.

Amar Profundo y el affaire de sus protagonistas

Así, si bien en varios paneles habían contando que el romance iba viento en popa, lo cierto es que ahora la situación habría cambiado por completo.

Y fue el mismo Halzinki quien contó que el vínculo entre Oyarzún y Omegna se habría enfriado. “Lo que pudo haber sido no perduró y lo que se intentó no funcionó!”, contó en su Instagram.

Luego reveló que “tienen muy buena onda y son muy buenos compañeros de trabajo. Como siempre dije, eso no fue una relación, fueron dos personas que se apoyaron en momentos difíciles que por motivos laborales tuvieron que convivir 24/7 y ya”.

De esta forma, esta pareja de Amar Profundo no habría perdurado en la vida real. Y mientras unos terminan, otros empiezan, ya que ahora serías nada menos que Pin Montané y Pedro Campos quienes podrían estar viviendo una intensa historia fuera de pantalla. ¿Qué tal?