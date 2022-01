Perla Ilich renunció a “El Discípulo del Chef” por nuevo cruce con Daniela Aránguiz: “Es un tema de tranquilidad mental”

Durante la noche de este viernes 7 de enero, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de El Discípulo del Chef, episodio marcado por un potente cruce entre Daniela Aránguiz y Perla Ilich.

En el inicio del programa, Aránguiz no se encontraba en el estudio, sorprendiendo al resto de sus compañeros cuando de pronto ingresó con delantal azul, en vez de verde como era el color representativo de su equipo.

“Me fue súper bien, estoy pasando por un momento complicado y he tomado una decisión que me duele mucho porque amo a Ennio”, comenzó contando.

Bajo la misma, la modelo indicó que “lo primero que quise fue tener la experiencia de ti, pero por mi salud mental y la de mis compañeros, somos muchas mujeres en el equipo verde y todas con un carácter muy fuerte. Yo vengo a cocinar porque quiero llegar a la final, no quiero polémicas”.

La exchica Mekano explicó que su decisión de dejar el equipo verde se debe a que “sentía que no aguantaba más la presión de estar con alguien que no te llevas bien, roces día a día, no me sentía bien emocionalmente, tomé una decisión quizás apresurada, pero la mejor decisión”.

En la instancia le preguntó a China Bazán si la aceptaba en su equipo. Bajo la misma, le otorgaron derecho a réplica a Ennio Carota, líder del team azul, para que revelara su opinión en cuanto a la decisión que tomó Daniela.

“Me parece raro, además porque dices que ‘te quiero’ y ya viene vestida de azul. Me hubiera gustado que antes que te pusieras la camiseta azul me hubieras hablado de lo que estaba ocurriendo en el equipo para ver una forma de solucionar, pero tú vienes frente a un hecho que ya tomaste… está bien que te vaya súper”.

Considerando las palabras del chef, Aránguiz admitió que Carota “se sintió traicionado y yo lo lamento mucho, no era mi intención que se enojara”.

Bajo este contexto, Perla quiso compartir sus reparos, haciendo énfasis en que se iba a ir del estudio porque sino “voy a dejar la embarrada”.

La réplica de Perla Ilich

“Me gusta decir las cosas de frente… traté de conocerla y es una persona mala, te hace sentir mal, si está contigo en este programa y sales, empieza a subir cosas a las redes sociales de ti y eso no corresponde”, indicó.

Siguiendo con lo anterior, Ilich agregó que “no me gusta la victimización, este no es un reality. Hay muchas mujeres con carácter fuerte pero no me gusta en la vida que nadie mire en menos a nadie, si a uno lo tratan de cochino sin serlo“.

“Yo desde que llegué a este programa soy una de las que más se lava las manos. Yo tenía una buena relación con ella y luego subió un video diciendo que había una persona que no se lavaba las manos (por una cuchara sucia que metí) y me dijo ‘no te lo tomes a lo personal’, desclasificando a la gente. Bájese de la nube” agregó mientras Daniela la mandaba a “hablar con su abogado”.

Bajo la misma, la gitana reveló drástica decisión: renunciar al programa. “Es un tema de tranquilidad mental, y por eso prefiero retirarme. Esto es cocina, hay que darle a la cocina y no caer en otro tipo de cosas. No me caracterizo por eso” sentenció causando la sorpresa de los demás participantes.