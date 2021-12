Fran Undurraga se salvó por poco: Nuevo eliminado en “El Discípulo del Chef”

Nuevamente Fran Undurraga se salvó de ser el nuevo participante eliminado de El Discípulo del Chef.

Esto luego que el quipo rojo, liderado por Sergi Arola, se enfrentara al equipo azul, de la chef Carolina Bazán, en la prueba de eliminación del programa de cocina de Chilevisión.

Fue el chef Ennio Carota, cabecilla del equipo verde, quien tomó la decisión luego que probara los tres platos de ambos equipos. Finalmente, fue un zapallo italiano “cocido a la perfección”, lo que le dio el punto al equipo azul.

Es así como el eliminado elegido por Sergi, Rodrigo Villegas, debió despedirse del programa tras ser seleccionado para esta posición de riesgo.

“Me siento aliviada porque de verdad era una presión estar cocinado con esto, teniendo la sentencia a muerte lista y pucha… no disfruté mucho la cocina hoy por lo mismo”, dijo Fran Undurraga.

Por su parte, Rodrigo Villegas expresó: “La pasé muy bien, de verdad, fue un gusto reencontrarme con mis compañeros de trabajo. Conocí a Sergi… mi hijo le pidió una foto en el aeropuerto. La pasé muy bien, estuvo muy divertido, aprendí harto”.

“Me voy contento, me voy feliz. Ha sido un gusto y gracias a la producción. Todos muy buena onda”, añadió el comediante.

Por su parte, Marlén Olivarí le dedicó unas palabras a su compañero. “Al guatón lo quiero mucho, yo le digo guatón con cariño, él se ríe. Siempre me ha hecho reír muchísimo, es un hombre muy alegre, es como un niño grande”.

“Te quiero y te voy a echar de menos”, se sinceró la modelo por su ex compañera.

El líder de su equipo, Sergi Arola, también le dedicó unas palabras: “Para mí está siendo una temporada bastante atípica, sigo enfadándome como siempre, porque no lo puedo evitar, pero me he reído”.

Hay que señalar que, en el capítulo anterior, Fran Undurraga también estuvo apunto de ser eliminada; sin embargo, Princesa Alba fue expulsada del espacio.