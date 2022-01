Marcianeke y su quiebre con Anaís Vilches: cantante tendría “heridas” y ella lo acusó de machismo

Ha sido un quiebre de lo más comentado. Marcianeke y su novia Anaís Vilches terminaron y en las últimas horas esto se ha convertido en una teleserie en las redes sociales.

Es que la joven no sólo fue la primera en encender las alarmas de su ruptura a través de sus historias de Instagram, sino que además después ha lanzado varios mensajes de lo más llamativos.

De hecho, comentó que “te ayudé a surgir, te ayudé a que salieras adelante y que te pusieras para lo tuyo porque siempre te llevé fe y ahora te vení a descartar porque te pegué unos manotazos porque me sacaste de quicio, ¿qué hue… queriai?, que me pegara yo como lo hacías tú cuando no me dejabas irme, cuando me amenazabas con tirarte de los balcones, cuando te quebrabai vasos porque yo me quería ir porque sabía que lo de nosotros no estaba bien… jamás me dejaste brillar a tu lado porque tu mamá te metía hue… en la cabeza, machista de mierda”.

Por ello, en plataformas como Twitter, varios seguidores comenzaron a hablar de un grave altercado ocurrido entre los llamativos pololos.

Uno que habría dejado al cantante con varias heridas luego de que la joven le pegara con una botella, lo que habría roto para siempre su vínculo.

Marcianeke y su post quiebre

Así, el sitio Cachaguareality recogió una imagen donde el intérprete de Dímelo Ma daría cuenta de las consecuencias que sufrió tras el botellazo.

Y el mismo artista, en su cuenta, posteó un enigmático mensaje que daría cuenta de su reflexión luego del término de su relación.

“Se te nota el cansancio en tus ojitos, pero insistes en que todo está bien”, rezaba una fotografía que compartió, junto a un texto adicional donde escribió: “todo bien, positivo”.

Tras esto, el joven oriundo de Talca compartió varias historias carreteando junto a su amigo Pablo Chill-e, dando cuenta que, efectivamente, estaba tranquilo luego del término.

De esta forma, Marcianeke estaría viviendo su nueva soltería, dejando atrás los rumores de un gran enfrentamiento con Anaís Vilches y todo lo que significó el quiebre de su pololeo.