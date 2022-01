Marcianeke y su polola habrían terminado su relación: acusan complejo altercado

Durante la tarde del martes el nombre de Marcianeke nuevamente se tomó las redes sociales. Y no por una buena noticia.

Resulta que en Twitter e Instagram varios comenzaron a hablar de un posible quiebre en la mediática relación del cantante.

Un pololeo que mantiene hace tiempo con Anaís Vilches, con quien se le ha visto en reiteradas oportunidades.

De hecho, ambos han mostrado su romance en sus cuentas, mismo espacio donde ahora la joven habría dado pistas de su ruptura.

Marcianeke no va más

Así, Anaís habría compartido un registro que fue recogido por varios portales y seguidores del artista en la red del pajarillo.

“Me enamoré, sufrí, pero ya salí de esto… Gracias Dios por romperme las cadenas del infierno en las que me tenía este hombre jaja. Si no me quieres, yo tampoco”, escribió.

Shuuuu terminó marcianeke con la polola pic.twitter.com/6Gyrfofu2t — Ampi (@ampiciliina) January 4, 2022

Un registro que luego borró, al igual que su cuenta, mientras en la web se multiplicaban los rumores del por qué se habían separado.

Y los cahuines no eran del todo bueno, ya que varios aseguraban que habría existido una grave situación de violencia entre ambos.

No y parece que quedó la tremenda zorra pic.twitter.com/UDocPBvpaJ — ᘛ⁐̤ᕐᐷ (@fangirlcntitulo) January 4, 2022

La polola del marcianeke le pegó, wtf esas relaciones 🤧 — 𝕻𝖆𝖚. (@vomitoemo) January 4, 2022

Hoy en cahuines de miérda🙃 Marcianeke terminó con la polola por q ella le pegó 😐le rompió la cabeza😐 — 𝕱𝖗𝖆𝖌𝖒𝖊𝖓𝖙𝖆𝖉𝖔☻ (@FragmntadO) January 4, 2022

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ni Anaís ni Marcianeke han salido a referirse al respecto. Por eso, por ahora, no se sabe qué más pasó entre la mediática pareja.